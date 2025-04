Twój szef może nie tylko kontrolować wykonywanie przez ciebie jego poleceń. Ma również prawo sprawdzać, czy w rzetelny sposób wykonujesz swoje obowiązki i dbasz o interesy firmy – czy nie trwonisz czasu na prywatną korespondencję lub przeglądanie filmików w internecie. Pytanie, w jakich granicach wolno mu to robić.

Uważaj, co przeglądasz

Komputer służbowy jako narzędzie pracy stanowi własność pracodawcy powierzoną pracownikowi z obowiązkiem zwrotu. Przepisy prawa nie określają warunków korzystania ze sprzętu służbowego, pracodawca może jednak zastrzec, że komputer ma służyć tylko i wyłącznie do celów służbowych. Wówczas nie możesz przeglądać stron internetowych nie związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, korzystać z prywatnej poczty elektronicznej ani też przechowywać prywatnych plików na dysku komputera. Zakaz tego typu może być różnorodnie ukształtowany i uwzględniony w wewnętrznych regulacjach, np. w regulaminie pracy.

Wielki Brat śledzi

Pracodawca ma prawo sprawdzić, jakie strony przeglądasz w Internecie, jak też kontrolować twoją pocztę elektroniczną, ale ale nie może tego robić potajemnie, bez twojej wiedzy. Stanowi to bowiem naruszenie prawa do prywatności, a także naruszenie dóbr osobistych, jakim jest np. tajemnica korespondencji. Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o prowadzonym monitoringu. Powinien zrobić to w formie pisemnej i uzyskać od każdego z pracowników oświadczenie, że przyjął tę informację do wiadomości.

... i podsłuchuje

Założenie podsłuchu w pracy, bez poinformowania o tym pracowników jest niezgodne z prawem i może naruszać ich dobra osobiste. Wykorzystanie takiego nagrania jako dowód w sprawie zależy od tego, czy jest to postępowanie cywilne, czy karne. W tym pierwszym zasadniczo nie jest możliwe dopuszczenie dowodu uzyskanego w sposób bezprawny. W postępowaniu karnym dowód w postaci nagrania może zostać uznany za niedopuszczalny, jeżeli został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania karnego lub w drodze przestępstwa przy jednoczesnym naruszeniu przepisów Konstytucji.

Nie jesteś bezbronna

Pracodawca ma obowiązek:

Szanować twoją godność i inne dobra osobiste (np. tajemnicę korespondencji). Jeżeli ją narusza, masz prawo domagać się przed sądem zadośćuczynienia.

(np. tajemnicę korespondencji). Jeżeli ją narusza, masz prawo domagać się przed sądem zadośćuczynienia. Nie wolno mu cię śledzić, podsłuchiwać ani rozpowszechniać informacji, jakie uzyskał na twój temat, np. kontrolując twoją korespondencję. Takie postępowanie jest przestępstwem i podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności. Ściganie następuje na twój wniosek.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani Domu

