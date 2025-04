W dzisiejszych czasach trudno jest w 100% oddawać się samej pracy. Często zamiast aktywnego wykonywania swoich obowiązków, przeglądamy Facebooka, Instagram czy inne portale. Nie każdy ma to szczęście, że działania w scial media należą do jego obowiązków zawodowych. Jeśli obawiasz się, że twoje regularne przesiadywanie na Facebooku może nie spodobać się twojemu pracodawcy, zastosuj się do naszych 5 zasad.

1. Ukryj czat

Jeśli wśród znajomych na Facebooku masz innych współpracowników, a co gorsze – własnego szefa, zrezygnuj z bycia online. Ukryj czat dla wszystkich albo tylko dla wybranych użytkowników, aby uniknąć złośliwych uwag.

2. Zrezygnuj z udostępniania

Siedząc na Facebooku w trakcie godzin swojej pracy, staraj się nie udostępniać postów, ani nie dodawać zdjęć, aby twoje niekoniecznie legalne zachowanie nie wyszło na jaw. Facebook oferuje świetną opcję dla tych, którzy nie są w stanie powstrzymać się od aktywności na tym portalu społecznościowym. Dokładnie zapoznaj się z opcją prywatności. Jeśli stworzysz specjalną grupę, do której dodasz współpracowników, będziesz mogła udostępniać wpisy wszystkim, z wyłączeniem danej grupy. To pozwoli ci na większą swobodę i zakamufluje twój facebookowy ekshibicjonizm.

3. Usuń historię wyszukiwarki

Osoby, które nie mają prywatnego hasła do komputera, koniecznie powinny usuwać historię wyszukiwarki na wypadek, gdyby wścibski pracodawca zechciał sprawdzić, czym zajmujesz się w trakcie pracy. Pamiętaj też o niezapisywaniu hasła dostępu do Facebooka czy innych portali.

4. Tajemniczy przycisk

Punic Button to idealna opcja dla typowych leniuchów, którzy w czasie pracy wolą grać albo przeglądać tablicę facebookową. Wystarczy kilka sekund, aby zainstalować ten dodatek do Firefoxa. Po naciśnięciu na klawiaturze F9 zamkną się wszystkie karty przeglądarki, a ty możesz udawać, że ciężko pracujesz.

5. Social Conector

Outloock zafundował swoim użytkownikom niezwykle przydatną funkcję, dzięki której za pomocą poczty można przesyłać posty na własnego Facebooka. W praktyce nie musisz otwierać portalu w przeglądarce. Wystarczy dodać wpis i wysłać go przez firmowy komunikator.

