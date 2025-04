2 kwietnia br. obchodzimy 15. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Papież Polak jako biskup Rzymu dał się poznać jako osoba bardzo bezpośrednia, a przy tym stanowcza.

Papież miał starszą siostrę

Z pewnością słyszałaś o bracie Karola Wojtyły, Edmundzie. Edmund Wojtyła był lekarzem, zmarł w wieku zaledwie 26 lat na szkarlatynę, którą zaraził się od swojej pacjentki.

Papież miał jednak także siostrę Olgę, która zmarła kilkanaście godzin po narodzinach. Gdyby losy potoczyły się inaczej, z pewnością byłaby dumna z młodszego o 4 lata brata Karola.

O tym, że była ważna w jego życiu dowiedziano się dopiero po śmierci Papieża. W testamencie wspominał ją na równi z bratem i rodzicami.

Hiszpańskiego nauczył się na potrzeby doktoratu

Praca doktorska Karola Wojtyły brzmiała „Problem wiary u św. Jana od Krzyża”. To właśnie po to, by móc czytać w oryginale teksty tego poety i mistyka, nauczył się języka hiszpańskiego.

Potem, znajomość języków obcych, a także niesamowita łatwość w ich przyswajaniu przydały mu się podczas licznych pielgrzymek. Papież wiedział, że w ten sposób najłatwiej zmniejszy dystans i powie dokładnie to, co chciał.

W rok po zamachu na Papieża nastąpił drugi

Zamach na życie papieża Jana Pawła II miał miejsce 13 maja 1981 roku. Również 13 maja miało miejsce pierwsze objawienie fatimskie, dlatego w rocznicę zamachu Jan Paweł II udał się do Fatimy, by podziękować Maryi za ocalenie życia.

Wieczorem, 12 maja 1982 roku został zaatakowany bagnetem. Gdyby nie właściwa reakcja ochrony, mógłby zostać zasztyletowany.

Mianował kardynała, którego nazwisko pozostało tajemnicą

To papież dokonuje beatyfikacji i kanonizacji. Mianuje także kardynałów. W czasie swojego pontyfikatu do rangi błogosławionych wyniósł 1338 osób, wyświęcił 482 osoby.

Mianował 231 kardynałów. Jednego kardynała mianował in pectore - to znaczy, że z ważnych powodów nie ujawnił jego danych, ale zachował je w sercu. Nazwisko kardynała pozostaje nieznane do dziś.

