Papież Franciszek mógłby mieć na drugie imię rewolucja. Pozwala kobietom karmić piersią w kościołach, staje w ich obronie, wytyka duchownym hipokryzję. Jeśli ktoś w myślał, że będzie można wrócić do polityki zamiatania brudów pod dywan, to Franciszek mówi stanowcze: "Nie na mojej warcie". Za co jeszcze powinnyśmy go cenić?

Podczas jednej z homilii Papież Franciszek zwrócił się do wiernych, by nigdy nie lekceważyli kobiet i ich ciężkiej pracy. Kobieta jest uosobieniem ładu i harmonii, zasługuje na najwyższy szacunek, "Kobieta nie jest od mycia naczyń i roboty. Kobieta jest po to, aby wnosiła harmonię".

- Chętnie myślę, że Bóg stworzył kobietę, abyśmy wszyscy mieli matkę. Jeśli wykorzystywanie osób jest zbrodnią obrazy człowieczeństwa, to wykorzystywanie kobiety jest czymś więcej niż przestępstwem i zbrodnią - jest destrukcją, niszczeniem harmonii, jaką Bóg zechciał nadać światu, jest cofaniem się.

Franciszek podczas homilii powiedział, że "kobieta jest wielkim darem Boga". To ona wnosi harmonię, uczy kochać i czyni świat pięknym".

Gdy w grę wchodzi dobro ludzi, Franciszek przyjął pozycję sprintera. Sędziwy 80-latek ma świadomość, że jego czas jest ograniczony, a Kościół potrzebuje gruntownych zmian. Postanowił iść za ciosem, pozbył się białych rękawiczek i przeobraził w złego policjanta wobec duchownych-hipokrytów (namawia do porzucenia praktyki płacenia za sakramenty!), a stoi w obronie kobiet, które są matkami lub... miały być. Aborcja nie jest już tematem tabu w Kościele! Pozostaje grzechem ciężkim, ale nie ma grzechem, którego nie objęłoby miłosierdzie.

W liście apostolskim Misericordia et misera udzielił wszystkim kapłanom władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. - Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. To, czego udzieliłem w sposób ograniczony na okres Jubileuszu - wyjaśnił - zostaje obecnie przedłużone w czasie, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń - powiedział.

Papież Franciszek pozwolił karmić piersią w Kaplicy Sykstyńskiej

Papież o kobietach

Dwa miesiące temu Papież Franciszek zaskoczył zebranych wiernych podczas jednej z liturgii. W trakcie Mszy Św., dawały o sobie znać krzykiem i płaczem. Papież zachęcił kobiety, by nie krępowały się i po prostu je nakarmiły.

Msza jest przydługawa, ktoś płacze, bo jest głodny. Tak to już jest. Więc wy, matki, karmcie piersią swoje dzieci bez obaw.

Papież Franciszek wyraził poparcie dla karmienia piersią w miejscach publicznych. Trudno uwierzyć, że wielu wciąż szokuje ten fakt, a karmienie piersią w miejscach publicznych wciąż stanowi przedmiot sporów i dyskusji.

13 marca 2017 roku mijają 4 lata od kiedy Franciszek został Papieżem. Oto najcenniejsze, najbardziej trafne fragmenty jego wystąpień, które udało nam się zebrać specjalnie na tę okoliczność. Te motywujące i te, które mówią prawdę o nas samych i naszych czasach nie tylko o kobietach.