Noszenie maseczek wydaje się najlepszą metodą ochrony przed zakażeniem koronawirusem, ale jak się okazuje, nie zawsze maseczka jest wskazana. Na problem oddychania często narzekają sportowcy biegający w maseczkach.

Eksperci zwracają również uwagę na to, że podczas treningu maseczka staje się mokra i zamiast chronić przed ew. infekcją - tylko zwiększa ryzyko jej wystąpienia. Zagrożeniem jest także zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, co może z kolei objawiać się bólem głowy czy dusznością.

Zgony na lekcjach WF-u w Chinach

W drugiej połowie kwietnia media poinformowały o śmierci trzech uczniów. Do wypadków ze skutkiem śmiertelnym doszło w prowincjach Henan, Hunan i Zhejiang. Uczniowie w czasie ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego mieli na sobie maseczki ochronne.

Eksperci wskazywali na to, że przyczyną śmierci uczniów nie musiały być maseczki, ale inne schorzenia lub długotrwała kwarantanna, podczas której uczniowie nie uprawiali sportu czy też brak rozgrzewki. Jednak wiele wskazuje na to, że właśnie wysiłek fizyczny w utrudnionych warunkach tlenowych, a więc w zakrywającej usta i nos maseczce, przyczynił się do śmierci gimnazjalistów.

W Chinach powrót do szkół rozpoczął się już w kwietniu br., w placówkach obowiązują maseczki ochronne i dystans, codziennie dokonuje się także pomiaru temperatury ciała.

Zakaz używania maseczek na lekcjach WF-u

Chiński resort edukacji pracuje nad opracowaniem wytycznych dot. środków zapobiegania zakażeniom podczas lekcji WF. Już teraz jednak zakazuje stosowania masek typu N95 na lekcjach wychowania fizycznego.

Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej, która odbyła się 12 maja br.:

Maski N95 nie są dozwolone podczas zajęć na lekcjach WF-u, ponieważ oddychanie w nich jest bardzo utrudnione. Nawet, jeśli nie dojdzie do groźnego wypadku, mogą szkodzić zdrowiu. - powiedział przedstawiciel ministerstwa Wang Dengfeng.

