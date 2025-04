Carrie Fisher trafiła do szpitala w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Prosto z samolotu, którym leciała z Londynu do Los Angeles. To właśnie podczas lotu Carrie poczuła się bardzo źle. Zasłabła, miała problemy z oddychaniem. Aż do lądowania aktorką zajmował się ratownik medyczny, który akurat był na pokładzie.

Od początku mówiło się o zawale serca. Po wylądowaniu na lotnisku w Los Angeles, Carrie została natychmiast przetransportowana do szpitala Ronald Reagan UCLA Medical Center. Jej stan określono jako ciężki, ale stabilny. Brat aktorki, Todd Fisher zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą. Nie potwierdził informacji o zawale. Media pisały jednak o rozległym zawale i krytycznym stanie słynnej księżniczki. Bo dla fanów „Gwiezdnych wojen” na całym świecie, Carrie Fisher była właśnie nią.

Księżniczką Leią Organą z kultowych „Star Wars”. To właśnie ta rola rozsławiła ja na lata paradoksalnie uniemożliwiając karierę w innych filmach. To m.in. dlatego Carrie zamiast grać, wolała pisać. Była pisarką, znaną z książek biograficznych, w których szczerze opisywała swoją walkę z uzależnieniami od narkotyków i alkoholu oraz z chorobą dwubiegunowa i załamaniem psychicznym. To właśnie na podstawie jej autobiograficznej powieści opisującej jej rywalizację z matką zrealizowano słynny film z Meryl Streep i Shirley MacLaine, "Pocztówki znad krawędzi".

Niespełna dzień po śmierci Carrie, jej brat poinformował o odejściu ich matki, Debbie Reynolds.

84-letnia aktorka, znana m.in. z filmu "Deszczowa piosenka" z 1952 roku dostała udaru podczas planowania pogrzebu córki. Nie udało się jej uratować. Debbie Reynolds w swojej karierze występowała u boku takich gwiazd jak Frank Sinatra, Gene Kelly czy Fred Astaire. W 1964 roku była nominowana do Oscara za rolę w filmie "Niezatapialna Molly Brown". Stworzyła styl dziewczyny z sąsiedztwa w wielu komediach i melodramatach, takich jak m.in. "Pułapka miłości". Była trzykrotnie zamężna, m.in. ze sławnym muzykiem Eddiem Fisherem, z którym miała dwójkę dzieci - Carrie oraz Todda.



