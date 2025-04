W sklepach pojawiło się kilka nowości, które na pewno polubisz. Oto miniprzewodnik po najmodniejszych fasonach tego sezonu.

Reklama

Sandały rzymianki

Dla kogo: szczupłe kostki są niezbędne, ponieważ omotane wokół nich rzemyki mocno je podkreślają.

Do czego: sprawdzą sie do kreacji z cienkich materiałów, etnicznych sukienek, szortów.

Klapki na koturnie

Dla kogo: masywniejsza podeszwa pasuje do cięższej, pełniejszej sylwetki.

Do czego: do letnich sukienek, szortów i dłuższych spodni, także szerokich.

Delikatne klapki typu japonki

Dla kogo: odsłaniają dużo, wymagają więc ładnych i zadbanych stóp.

Do czego: do krótkich spodenek, długich spódnic i romantycznych sukienek.

Slipersy na białej gumie

Dla kogo: dla aktywnych kobiet, sprawdzą się przy szerokich stopach, haluksach.

Do czego: dobrze wyglądać będą do letnich długich spodni lub rybaczek.

Baleriny z lśniącym czubkiem

Dla kogo: mocno zaznaczony czubek buta sprawia, że duże stopy wyglądają w takich butach na mniejsze.

Do czego: idealne do sukienke w stylu lat 60. i spodni rybaczek lub o długości 7/8.

Trampki na koturnie

Dla kogo: superwygodne i nie skracają optycznie nóg, tak jak klasyczne trampki.

Do czego: dobrze wyglądać będą z wąskimi dżinsami lub minispódniczką.

Ażurowe plastiki

Dla kogo: dla praktycznych, bo łatwo je umyć, wymagają zadbanych stóp, idealne buty na lato.

Do czego: do plażowego kostiumu, pokoszulka i szortów lub prostej, lekkiej sukienki

Przeczytaj też:

Jaka spódnica, takie buty

Jak dobierać buty i torebki

Reklama

Anna Mietelska