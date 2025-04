Naturalne brwi znów są na topie. Ale to nie oznacza, że możesz je zapuścić "na żywioł". Dyskretna korekta nada im odpowiedni rozmiar pasujący do twojej twarzy. Proporcje są tu bardzo ważne – wszystkie elementy twarzy muszą harmonijnie do siebie pasować. Jak wyznaczyć długość łuku? W którym miejscu powinien być jego najwyższy punkt? Pomoże ci w tym ołówek (albo kredka do oczu).

Reklama

Wyznacz łuki brwi krok po kroku:

przyłóż ołówek pionowo do skrzydełka nosa – w taki sposób wyznaczysz początek łuku brwi; przesuń górny koniec ołówka w kierunku skroni (na 2/3 szerokości oka) – to będzie najwyższy punkt łuku; zewnętrzny koniec łuku brwi wyznacz przesuwając ołówek (jak wskazówkę zegara) do zewnętrznego kącika oka.

Usuń zbędne włoski pęsetką. Staraj się epilować tylko te, które znajdują się pod wyznaczonym łukiem brwi i między nimi (nad nasadą nosa). Pamiętaj o symetrii! Wykonuj zabieg powoli, etapami, stale sprawdzając w lustrze, czy brwi są proporcjonalne. Uważaj: łatwo usunąć omyłkowo zbyt dużo włosków, trudniej się później doczekać aż (i czy w ogóle!) odrosną.

Epilacja będzie mniej bolesna, gdy przed usuwaniem włosków przyłożysz na chwilę do skóry kostkę lodu – podziała jak miejscowe znieczulenie. Możesz też po jej zakończeniu przyłożyć do podrażnionej skóry schłodzony kompres z herbaty (z przestudzonej torebki ekspresowej zielonej lub rumiankowej).



Ewa Adamiak

Reklama

Zobacz też:

Jak wygląda makijaż permanentny brwi?

Czy wiesz jak wybrać kolor kredki do brwi?

Jakie emocje wyraża twarz?