Bon turystyczny dostaną także emeryci i renciści? Senat zaproponował poprawki do ustawy

Wiele wskazuje na to, że z bonu turystycznego skorzystają nie tylko dzieci. Senat przyjął poprawki do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Może otrzymać go więcej dzieci niż planowano, a także emeryci i renciści.