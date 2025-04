„To jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny moment w życiu kobiety. Warto go zatrzymać w obiektywie. Po jakimś czasie matki pamiętają uczucia, jakie im wtedy towarzyszyły, ale nie pamiętają szczegółów. Wtedy bezcenne okazują się zdjęcia. Dlatego tak lubię towarzyszyć kobietom podczas porodów” – tłumaczy Katie Lacer, fotografka z Kentucky z USA.

Katie jest autorką zdjęć, które prezentujemy w naszej galerii – tym razem bohaterkami są nie rodzące, a położne.

„Po prostu znalazłam się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Dla mnie to jest uniwersalne – na tych zdjęciach, to mogą być nogi jakiejkolwiek matki z jakąkolwiek położną w każdym szpitalu. Każdy, kto przywitał na świecie dziecko, zna tę chwilę i może się z tym identyfikować” – mówiła Katie o swojej serii zdjęć w wywiadzie dla portalu Popsugar.

„Ale nie sądziłam, że będą się cieszyły taką popularnością” – dodaje.

Reklama

Zobacz galerię Katie Lacer z prawdziwymi bohaterkami – położnymi.

Reklama

To też może cię zainteresować:„Chciałam pokazać, że poród nie jest czymś ohydnym”. Udało się? Zobaczcie 18 intymnych zdjęćBez retuszu i upiększania, naturalne i prawdziwe. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia karmiących piersią matek