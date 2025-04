Dziewczyny biorą życie w swoje ręce i nadają nowy wymiar ruchowi body positive. Kiedy większość cywilizowanego świata się odchudza i spędza większość swojego życia na diecie, one chwalą się tym ile przytyły. Okazuje się, że są i takie kobiety! Jesteście w szoku?

Akcję rozpoczęła gwiazda Instagrama Arianna Dantone, która w Nowy Rok zamieściła swoje zdjęcie przed i po przytyciu. Fotkę opatrzyła hashtagiem, który zadziwił social media. W końcu wszyscy postanawiają, że w nowym roku wezmą się za siebie i schudną... Wbrew pozorom za Arianną Dantone posypała się lawina zdjęć dziewczyn, które chwalą się swoimi osiągnięciami.

Na Instagramie i Twitterze znajdziecie mnóstwo zdjęć opatrzonych tym hashtagiem. Dziewczyny chwalą się tym, jak przybranie na wadze odmieniło ich życie. Jak stały się piękniejsze, zdrowsze i szczęśliwsze. Jak widać nie tylko chudnięcie jest cool.

Niektóre kobiety mają ogromną trudność, by przybrać na wadze. Tak samo, jak niektóre nie mogą schudnąć. Jednak akcja #GainingWeightIsCool nie jest przeznaczona tylko dla tych, które np. wychodzą z anoreksji. Akcja ma za zadanie promować zdrowy tryb życia i zdrowe ciało. W związku z tym, że mięśnie są cięższe niż tłuszcz, to ciało mimo, że wygląda lepiej może ważyć więcej.

Co wy na to?

since the hashtag #gainingweightiscool is trending, I figured I'd post a transformation pic- not only did I gain weight, I gained happiness pic.twitter.com/1TzOBLm6s5 — erin (@Erin_Reilly11) 15 stycznia 2017

The freshman 15 is ok! Most of the time, ur body is just changing from being a child to being an adult. Stay healthy!! #gainingweightiscool

— Gabrielle Fellows (@gabbyfellows) 6 stycznia 2017