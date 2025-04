Aby szybko przytyć, spożywaj dużą ilość pokarmów bogatych w tłuszcz, np. śmietankę, masło, żółtka jaj. Do tego jedz żywność o wysokiej zawartości białka – mięsa i nabiał. Wskazana jest także spora ilość łatwo przyswajalnych węglowodanów: potraw mącznych (makarony, pierogi, itd.) oraz napojów słodzonych miodem. Pozwalaj sobie na podjadanie między posiłkami!

Reklama

Spis treści:

Poniżej praktyczne rady, które pomogą szybko przytyć. Dzięki nim zjada się więcej, organizm otrzymuje więcej energii, która zmagazynuje pod postacią tłuszczu. Zanim jednak do nich przejdziemy, zastanów się, z czego wynika twoja potrzeba przytycia i zbyt szczupła sylwetka. Czasami jest ona wynikiem chorób. W takich przypadkach koniecznie trzeba zająć się zdrowiem, a nie tylko tyciem.

Dlatego dobrym pomysłem jest konsultacja z lekarzem, który pomoże wykryć lub wykluczyć ewentualne zdrowotne przyczyny wychudzenia. Należą do nich m.in.:

zakażenia (pasożytami, gruźlicą, HIV),

cukrzyca typu I,

celiakia,

zaburzenia pracy tarczycy,

zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, depresja),

choroby nowotworowe.

Czasami bez usunięcia pierwotnej przyczyny zbyt szczupłej sylwetki jest kluczowe do odzyskania prawidłowej masy ciała.

Jak szybko przytyć 5 lub 10 kg?

Szybko niekoniecznie znaczy zdrowo. Jeśli chcesz przytyć zdrowo, lecz wolniej, sprawdź: Co jeść, żeby przytyć: dieta na przytycie.

Jeśli chcesz po prostu szybko wypełnić za luźne spodnie, oto proste triki i wymagające większego zaangażowania sposoby na szybkie przytycie:

jedz z większych talerzy – sprzyjają nakładaniu większych porcji,

– sprzyjają nakładaniu większych porcji, nie pij wody przed posiłkami – żeby nie wypełniła żołądka, co zmniejszy ilość jedzenia, jaką zdołasz do niego dołożyć,

– żeby nie wypełniła żołądka, co zmniejszy ilość jedzenia, jaką zdołasz do niego dołożyć, gaś pragnienie tłustym mlekiem lub sokami – dostarcza nie tylko wodę, ale i kalorie,

– dostarcza nie tylko wodę, ale i kalorie, do kawy lej śmietankę zamiast mleka – zawiera więcej tłuszczu i kalorii,

– zawiera więcej tłuszczu i kalorii, pojadaj między posiłkami – prosty patent na dodatkową porcję kalorii,

– prosty patent na dodatkową porcję kalorii, sięgaj po małe objętościowo przekąski, ale wysokokaloryczne – orzechy, suszone owoce, masło orzechowe,

– orzechy, suszone owoce, masło orzechowe, wybieraj tłustsze rodzaje i kawałki mięs – np. mielona wieprzowina, żeberka, mielony indyk, szynka, golonka, kaczka,

– np. mielona wieprzowina, żeberka, mielony indyk, szynka, golonka, kaczka, nie żałuj dodatku olejów do sałatek – oliwa, oleje roślinne,

do sałatek – oliwa, oleje roślinne, zmniejsz ilość warzyw i owoców w diecie na rzecz pełnotłustego nabiału i mięsa – błonnik potrafi na długo nasycić, a ty przecież masz mieć ochotę na kolejny posiłek,

– błonnik potrafi na długo nasycić, a ty przecież masz mieć ochotę na kolejny posiłek, panieruj mięsa – panierka to jajo i bułka tarta, która w 100 g ma ok. 380 kcal,

– panierka to jajo i bułka tarta, która w 100 g ma ok. 380 kcal, nie odmawiaj sobie dodatków – majonez, ekstra porcja sosu, zasmażka, tarta bułka z masłem to ekstra dawka kalorii,

– majonez, ekstra porcja sosu, zasmażka, tarta bułka z masłem to ekstra dawka kalorii, sięgaj po białe pieczywo i makarony – szybciej są trawione, powodują skok insuliny, która „upycha” energię w mięśniach i tkance tłuszczowej,

– szybciej są trawione, powodują skok insuliny, która „upycha” energię w mięśniach i tkance tłuszczowej, nie odmawiaj sobie dokładek i deserów – to prosty sposób na ekstra porcję kalorii,

– to prosty sposób na ekstra porcję kalorii, rzuć palenie – jeśli palisz i rzucisz, prawie na pewno będziesz częściej sięgać po jedzenie.

fot. Jak szybko przytyć domowym sposobem/ Adobe Stock, BillionPhotos.com

Pamiętaj o tym, że szybkie tycie to nabieranie głównie tkanki tłuszczowej. Nawet przy regularnych treningach siłowych nie da się właściwie zwiększać masy mięśniowej szybciej niż o 0,5-1 kg miesięcznie. Reszta przyrostu masy będzie wynikała z rozrostu tkanki tłuszczowej. Dlatego zastanów się, co będzie dla ciebie lepsze:

tycie „na rympał” , byle więcej pokazała waga, może trwać krócej, ale potem będziesz się martwić, jak utrzymać masę mięśniową a zmniejszyć ilość sporej ilości tłuszczu,

, byle więcej pokazała waga, może trwać krócej, ale potem będziesz się martwić, jak utrzymać masę mięśniową a zmniejszyć ilość sporej ilości tłuszczu, tycie „z głową”, czyli nabieranie masy mięśniowej tylko z niezbędnym naddatkiem tkanki tłuszczowej, co trwa dłużej, po czym przeprowadzisz tzw. redukcję, czyli postarasz się zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej ze staraniami o zachowanie uzyskanej masy mięśniowej.

Plan treningowy na masę w obu przypadkach może być taki sam. Chodzi bowiem niezbędny o bodziec dla mięśni, aby chciały się wzmacniać i „rosnąć”. Bez tego ani rusz. Pamiętaj tylko, że mięśnie rosną, gdy się regenerują, więc nie zamęczaj ich treningami.

W obu przypadkach kluczowy będzie odpowiedni sposób żywienia. W drugim przypadku – tycia „z głową” – trzeba dietę na masę dopasować do swoich potrzeb i potem konsekwentnie realizować. To pozwoli budować mięśnie, ale trzymać w ryzach zwiększanie się ilości tkanki tłuszczowej. Zwykle jest ono nie do uniknięcia, ale przynajmniej można je trzymać jako tako w ryzach.

Przy treningu ma masę jadanie po prostu dużo, byle więcej kalorii, może niewystarczająco zaspokajać potrzeby mięśni (białko!), co spowolni ich rozrost, za to przyspieszy zwiększanie się ilości tłuszczu w ciele.

Na rynku są specjalne odżywki, które wspierają zwiększanie masy mięśniowej, tzw. gainery. To mieszanka węglowodanów i białka. Proporcje tych składników bywają różne, ale zawsze z przewagą węglowodanów, np. 20% białka i 80% węglowodanów. U osób niećwiczących skutecznie zwiększą kaloryczność diety i przyspieszą tycie. U osób ćwiczących wspomogą budowę masy mięśniowej, ale też w większym lub mniejszym stopniu przyczynią się do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej.

Średnio gainery zawierają 350-420 kcal w 100 g.

Do budowania masy mięśniowej z ograniczonym zwiększaniem masy tkanki tłuszczowej służą odżywki typu bulk. Zawierają inne proporcje składników, zwykle ok. 50/50.

Niektórzy, aby zwiększyć kaloryczność diety do odżywek typu gainer, dodają do nich porcję oliwy.

Zaletą odżywek jest to, że w relatywnie niewielkiej porcji mogą dostarczyć znaczącą liczbę kalorii. Są dobrym wsparciem dla osób, które mają problem ze zwiększaniem masy ciała, także tej mięśniowej. Pozwalają też oszczędzać czas, gdyż bardzo szybko można przygotować smaczny napój, którym można w biegu zastąpić posiłek. Powinno to się jednak odbywać sporadycznie, gdyż tylko normalne jedzenie dostarcza wszystkich niezbędnych składników żywieniowych. Zatem zbyt częste zastępowanie posiłków odżywkami może przyczynić się do niedoborów witamin czy minerałów.

Artykuł pierwotnie opublikowano 5.01.2017 r

Reklama

Czytaj także:

Czy pijąc colę light można przytyć?

Produkty bogate w węglowodany – tuczące i zdrowe

Czy pierogi są zdrowe i czy tuczą?