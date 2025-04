Podkreśl biust

Jeśli masz duży biust, postaw na fiszbiny oraz grube ramiączka, które podniosą piersi i utrzymają je w ryzach. Małemu biustowi dodasz objętości wybierając stanik typu push up.

Reklama

Wyszczupl brzuch i talię

Jeśli chcesz zatuszować brzuch, wymodelować talię, a przy tym podkreślić biust, wybierz elastyczne body lub koszulkę modelującą. Ważne by przylegały do ciała. Tkanina musi być napięta, ale nie może ograniczać ruchów. Rozmiar bielizny modelującej powinien odpowiadać rozmiarowi bielizny, który nosisz na co dzień.

Wymodeluj uda i pośladki

Z wiekiem pupa traci jędrność. Ale jest i na to sposób! Figi z elastycznej tkaniny podniosą ja. Natomiast obcisłe majtki z nogawkami, halki, spódniczki wymodelują brzuch, pupę i oczywiście uda.

Sprawdź:

Jak optycznie zmniejszyć pupę

Bielizna na lato

Bielizna na tegoroczne lato https://polki.pl/moda_bielizna_galeria.html?galg_id=10018886