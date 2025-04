Każda z nas wie jaki ma kształt biustu i wie w jakim staniku nasze piersi wyglądają najlepiej. A co jeśli chodzi o pupę i kształt majtek? Jak można było się domyślić specjaliści opracowali już pewien schemat. Wyodrębnili 5 rodzajów pup. Okrągła, kwadratowa, trójkątna, i ta w kształcie literki "V" i odwróconego serduszka. Zatem jaki kształt ma twoja pupa i jakie majtki powinnaś nosić?

Jakie majtki dobrać do kształtu pupy

Kobiety z kwadratową pupą, która zazwyczaj jest też płaska powinny stawiać na płytkie majtki oraz stringi. Powinny unikać zabudowanych fig czy szortów, które podkreślą niepochlebny kształt pupy. Trójkątne majteczki chociaż optycznie oszukają rzeczywistość.

Te, których pupa jest pełna i okrągła powinny wybierać zabudowaną bieliznę, dzięki której unikniemy pokazywania rowka. Styliści proponują również kupowanie majtek o rozmiar większych by uniknąć wpadek. Najlepsze będą modele ze szwem na środku - dzięki temu poprawimy kontur pośladków.

|Od lewej: kwadratowa pupa, okrągła pupa i w kształcie litery V|

Pośladki pupy w kształcie litery "V" mają tendencję do opadania lub mogą sprawiać takie wrażenie. Dlatego warto wybierać majtki z odpowiednią zabudową by ukryć je i podciągnąć do góry - nadać im inny kształt.

Pupa w trójkątnym kształcie "A" najlepiej prezentować się będzie będą w majtkach typu bikini lub tanga. Koniecznie wybieraj bieliznę z elastycznych materiałów, gdyż zazwyczaj ten kształt pośladków wiąże się z szerokimi biodrami. A by było nam wygodnie unikajmy sztywnych koronek, które mogą się wpijać w ciało.

Pupa o kształcie odwróconego serca stworzona jest do bardziej zabudowanych majtek takich jak hipsterki czy biodrówki - te, które mają dłuższe nogawki. Najlepiej dobierz takie, których nogawki zaczynają się zaraz pod krawędzią pośladków. Dzięki temu uzyskami złudzenie ciągłego uniesienia.

|Od lewej: w kształcie litery A, w kształcie odwróconego serduszka|

