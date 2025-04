Bielizna modelująca sylwetkę to doskonałe rozwiązanie dla kobiet, które ekspresowo chciałyby wyszczuplić sylwetkę. Kryje fałdki i oponki, wysmukla biodra i uda, a przy okazji poprawia wygląd pośladków, powiększa piersi i zmniejsza (nawet o kilka centymetrów) obwód w talii. Warunek? Trzeba dobrać idealny rozmiar, bo ani za mała, ani za duża nie spełni dobrze swojej roli. Dlatego, nim wybierzesz się na zakupy zmierz dokładnie swoje obwody ud, bioder, talii, pod biustem i w biuście. Potem porównaj je z tabelą na opakowaniu bielizny, która ci się spodoba, a jeszcze lepiej przymierz od razu wybrany model. Bielizna powinna być mocno przylegająca, ale i wygodna. Zwróć też uwagę na grubość tkaniny – im cieńsza tym lepiej! Będzie bardziej komfortowa oraz mniej widoczna pod obcisłymi strojami.

Płaski brzuch

Wystający brzuszek mają nawet panie o szczupłej sylwetce. Jak zatem go ukryć? Pomogą ci majtki z podwyższonym stanem (aż pod biust!) i z dodatkową wzmocnioną wstawką z przodu, która spłaszcza niechciane krągłości.

Jędrne pośladki

Najczęściej w tym przypadku spotykamy się z dwoma problemami: albo są zbyt nisko osadzone, albo zbyt płaskie. Ale łatwo to poprawić. Wystarczy dobrać odpowiednie majtki. Do uniesienia pośladków najlepsze będą szorty, ze specjalnymi pasami unoszącymi pośladki do góry, zaś do nadania latynoskich krągłości polecamy majtki ze specjalnymi wkładkami.

Smukła sylwetka

Jeśli masz pełną figurę, kup sobie, np. modelująca halkę lub praktyczne body (z powodzeniem możesz je nosić także pod spodnie). Taka bielizna w jednej chwili optycznie wyszczupli sylwetkę o 1-2 rozmiary, a przy okazji zdyscyplinuje ciało, sprawiając, że każde ubranie będzie lepiej leżało.

Kształtne biodra

Masz nadmiar centymetrów w okolicy bioder i ud? Nie martw się! I na to jest sposób. Można wybrać modelującą halkę, szorty z długimi nogawkami lub spódniczkę. Taka bielizna nie tylko odejmie optycznie kilka centymetrów w obwodzie, ale też skutecznie spłaszczy brzuch i nada figurze kształt klepsydry.

