Dieta 5:2 jest o tyle kusząca, że można na niej jeść wszystko przez większość dni w tygodniu. Jedynie 2 dni są restrykcyjne i mocno trzeba się w czasie ich trwania ograniczać. To sprawia, że ta dieta odchudzająca jest łatwiejsza do prowadzenia. Twórca diety Mosleya przetestował ją sam na sobie i w ciągu 3 miesięcy schudł 8 kg. To wystarczyło, by jego pomysł na odchudzanie zyskał popularność.

Reklama

Spis treści:

Zasady diety 5:2 są bardzo proste - w ciągu tygodnia przez 5 dni jesz normalnie, a w ciągu 2 dni spożywasz ok. 1/4 swojego zapotrzebowania pokarmowego, czyli 500-600 kcal). Zdaniem dra Mosleya najlepiej, jeśli te 500 czy 600 kcal jest podzielone na 2 posiłki. Dni o ograniczonej kaloryczności nie powinny następować po sobie — powinien być między nimi przynajmniej 1 dzień normalnego jedzenia.

Kaloryczność dobowa w ciągu 5 dni „poluzówki” nie jest w żaden sposób ograniczona, lecz posiłki trzeba jeść regularnie i zjadać ich 5 w ciągu doby. W tym czasie nie ma żadnych innych restrykcji — możesz jeść, co chcesz.

Dr Mosley nie był praktykującym lekarzem, a dziennikarzem medycznym, który dietę 5:2 niejako odkrył przypadkiem. Stało się to, gdy badania krwi ujawniły, że ma zbyt wysoki poziom cukru i cholesterolu we krwi. Postanowił wtedy wypróbować tzw. post przerywany, czyli dietę IF, ale stosował go właśnie w postaci 5 dni normalnego jedzenia i 2 dni mocno ograniczonej kaloryczności.

Po 3 miesiącach nie tylko jego wyniki krwi się poprawiły, ale też stracił na wadze 8 kg. Wtedy wraz z inną dziennikarką, Mimi Spencer, opracował na podstawie swoich doświadczeń prostą dietę, która nie wyklucza żadnych produktów i jest dość prosta w stosowaniu. Tak powstała dieta 5:2.

Będąc na diecie 5:2 jesz normalne posiłki przez 5 dni w każdym tygodniu, dlatego nie będziemy podawali jadłospisu na te 5 dni. Podamy go na 2 dni, kiedy trzeba się ograniczać do 500-600 kcal.

W trakcie 2 dni „postu” twoje posiłki powinny składać się głównie z sycących produktów białkowych oraz produktów o niskim indeksie glikemicznym, aby łatwiej było wytrwać bez uczucia głodu. Zalecany jadłospis w trakcie tych 2 szczególnych może składać się z ryb morskich, warzyw i drobiu (zobacz: przepisy diety Mosleya). Posiłki powinny być proste, nisko przetworzone, a pomiędzy nimi powinnaś zachować 12-godzinną przerwę.

Przykładowy jadłospis diety Mosleya

Jadłospis na pierwszy dzień postny w diecie 5:2 może wyglądać następująco:

Posiłek 1:

Grillowana pierś z kurczaka (ok. 150 g) - około 200 kcal

Sałatka z mieszanki liści różnych sałat, pomidora i ogórka, polana sokiem z cytryny (ok. 200 g) - około 50 kcal

Posiłek 2:

Pieczony filet z dorsza z przyprawami (ok. 150 g) - około 150 kcal

Warzywa na parze (np. brokuły, marchew, kalafior) (ok. 250 g) - około 100 kcal

fot. Dieta Mosleya: pieczony dorsz/ Adobe Stock, exclusive-design

W dniu drugim postnym diety Mosleya można zastosować następujący jadłospis:

Posiłek 1:

Omlet z 2 jaj z dodatkiem posiekanej chudej szynki (10 g), szpinaku i papryki (ok. 120 g) - około 200 kcal

koktajl ze 100 ml napoju migdałowego (niesłodzonego) i połówki niewielkiego banana — ok. 100 kcal,

Posiłek 2:

Grillowany filet z kurczaka z przyprawami (ok. 150 g) - około 200 kcal

Sałatka z 50 g tuńczyka z puszki (bez tłuszczu), mieszanka sałat, ogórka i pomidora, skropiona cytryną (ok. 140 g) - około 100 kcal

fot. Dieta 5:2: omlet/ Adobe Stock, Olga Miltsova

Według dra Mosleya 2 dni głodówki w tygodniu pozwalają na:

oczyszczenie organizmu z toksyn,

obkurczenie ścian żołądka,

zjadanie mniejszych porcji w czasie 5 „typowych” dni.

Badania naukowe potwierdzają, że stosowanie postu przerywanego ma zalety dla zdrowia i może pomagać w odchudzaniu. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to sposób żywienia odpowiedni dla każdego, np. dla cukrzyków czy osób z zaburzeniami odżywiania.

Dieta 5:2 nie została przebadana naukowo, więc tak naprawdę trudno stwierdzić, jak działa. To, że sam Mosley schudł 8 kg w 3 miesiące, nie świadczy o tym, że taki sposób żywienia u każdego zadziała tak samo.

Największe wątpliwości budzi to, że przez 5 dni nie ma żadnych zaleceń, a wręcz można jeść wszystko, co się chce. Być może autor diety w te dni całkiem racjonalnie się odżywiał, a przecież nie każdy będzie się żywił racjonalnie, gdy słyszy, że może jeść, co chce i ile chce. Można natomiast przyjąć, że jedzenie przez 5 dni zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem na kalorie i stosowanie restrykcji przez 2 dni w tygodniu faktycznie może pomóc schudnąć.

Zdaniem dietetyków dieta ta nie należy do najrozsądniejszych. Nieumiejętnie przeprowadzana może doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Dieta dra Mosleya nie zakłada zdrowego odżywiania, tylko chwilową modyfikację przyzwyczajeń: jeśli przez cały tydzień będziesz jeść niezdrowe produkty, a przez dwa będziesz pościć, to stracisz na wadze. Prawda jest taka, że być może stracisz, ale na pewno nie w zdrowy, zrównoważony sposób.

W dodatku jeśli ktoś zbyt mocno weźmie sobie do serca, że przez 5 dni może jeść, co chce i ile chce, to istnieje ryzyko, że tak nadrobi zaniżoną przez 2 dni kaloryczność, że nie schudnie lub wręcz utyje.

Dieta 5:2 nie sprzyja też kształtowaniu prawidłowych, zdrowych nawyków żywieniowych. Utrwala wręcz przekonanie, że żeby schudnąć, trzeba jedynie na jakiś czas zmienić sposób żywienia. Tymczasem utrzymanie uzyskanej, niższej masy ciała zależy od tego, czy nie nastąpi powrót do wcześniejszych złych nawyków żywieniowych.

Od czasu ukazania się książki słynnego twórcy diety 5:2, na rynku pojawiło się wiele bardziej rozsądnych, skutecznych i wyważonych diet, które w dłuższej perspektywie nie prowadzą do zaburzeń metabolizmu, kompulsywnego objadania się czy napadów wilczego głodu.

Zalety diety 5:2

Niewątpliwym plusem dla osoby odchudzającej się, jest to, że w trakcie 5 dni, kiedy głodówka nie obowiązuje, nie ma konieczności rezygnacji z kawy, słodyczy czy alkoholu. Jeśli tylko z nimi nie przesadzisz, dieta 5:2 pomoże ci schudnąć.

Na diecie Mosleya można jeść przeciętne posiłki i nie odczuwać frustracji spowodowanej nieustannym przygotowywaniem dietetycznych dań czy samym faktem, że jest się na diecie.

Reklama

Czytaj także:

Jadłospis zasady diety objętościowej

Dieta cud — sprawdź, jak ja poznać i dlaczego unikać

Na czym polega dieta lotników?