27 lutego br. zmieniły się zasady dotyczące zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych, także na świeżym powietrzu. Już nie wystarczy chustka, szalik czy komin - usta i nos trzeba zakrywać maseczką. Czy dotyczy to także biegaczy?

Czy biegacz musi mieć maseczkę?

Niedawno pisaliśmy o tym, czy trzeba jeździć w maseczce na rowerze. Z podobnym do cyklistów dylematem, mierzą się także biegacze.

Choć bieganie w maseczce nie jest komfortowe, a zdaniem wielu ekspertów może być szkodliwe - w myśl obowiązujących regulacji jest obowiązkowe. Bieganie bez maseczki naraża cię na mandat. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Nie musisz mieć maseczki podczas biegu:

w lesie,

w parku,

na plaży,

na terenie ogródków działkowych, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego.

Zasady te obowiązują do 9 kwietnia br. i dotyczą biegania rekreacyjnego na terenie całego kraju. To znaczy, że jeśli chcesz biegać po chodniku, musisz mieć na twarzy maseczkę.

Biegać bez maseczki można na ulicy, jeśli bieg odbywa się w ramach współzawodnictwa sportowego.

Maseczka do biegania - jaką wybrać?

Rozważ, czy chodzi tylko o to, by spełnić warunek zakrycia ust i nosa, czy o ochronę - przed zakażeniem bądź rozsiewaniem koronawirusa. Maseczki dla biegaczy wcale nie są nowością, ponieważ część osób jeszcze przed pandemią biegała w maseczkach antysmogowych. Zakup takiej maseczki warto rozważyć także dla ochrony przed smogiem.

Maseczki antysmogowe z filtrem są droższe od tradycyjnych bawełnianych maseczek. Dostępne są od 40 zł, ale należy doliczyć także koszt wymiennych filtrów. Jeśli biegasz często, szybko będziesz je zużywać.

Jeśli wolisz materiałową ochronę, komin nie wystarczy. W takim przypadku najlepsza maska do biegania to taka, która nie utrudnia oddychania i szybko wysycha. Z tego względu nie sięgaj po maseczkę bawełnianą - zdecydowanie lepiej wybrać szybkoschnącą maseczkę z neoprenu lub maseczkę jednorazową niemedyczną.

Dobra maseczka do biegania, powinna przylegać do twarzy i nie utrudniać oddychania. To bardzo ważne podczas biegu.

Nie oczekuj jednak, że w maseczce będzie ci tak samo komfortowo jak bez niej. Niestety, nawet najdroższe maseczki dla biegaczy nie pozwalają na to, by zaczerpnąć tyle samo powietrza, co biegając bez maski.

I choć powszechnie uważa się, że o wiele zdrowsze jest oddychanie nosem, tak w przypadku maski (np. antysmogowej), łatwiej jest oddychać przez usta.

