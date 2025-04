Rewelacyjna okazja do tańszych zakupów w Biedronce! Już dziś, we wtorek (10 kwietnia), w popularnych dyskontach będzie można skorzystać z rabatów wysokości 100%. Akcja - obejmująca 100 produktów - jest związana z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Chcemy być bliżej naszych klientów i razem z nimi celebrować ważne momenty. W setny dzień roku, w którym Polska obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości, proponujemy naszym klientom promocję, jakiej jeszcze nie było. Tym samym nasze motto „codziennie niskie ceny” przynosi teraz jeszcze więcej korzyści

- wyjaśnia Dorota Wrotek-Gut, dyrektor ds. komunikacji marketingowej w Jeronimo Martins Polska.

100% rabatu na 100 produktów w Biedronce - szczegóły akcji

Aby skorzystać z rabatu, należy kupić co najmniej 5 produktów z listy, objętych promocją. W takim przypadku klient otrzymuje voucher równy ich wartości (maksymalnie 50 zł). Voucher będzie można wykorzystać jednorazowo w czasie zakupów w maju (2-30.05). Warunkiem jest zrobienie zakupów w Biedronce o wartości minimum 1 zł wyższej niż wysokość vouchera.

Biedronka szykuje MEGA promocję przed kolejną niedzielą bez handlu! Znamy szczegóły!

Jakie produkty objęte są promocją?

W akcji bierze udział 100 produktów spożywczych. Wszystkie zostały oznaczone specjalną etykietą w barwach narodowych. Wśród nich znalazły się m.in.:

- cukier biały,

- woda niegazowana,

- mleko,

- pieczarki,

- polędwica,

- pierogi z mięsem,

- ręcznik kuchenny.

"100% rabatu na 100 produktów" to nie jedyna akcja, którą Biedronka szykuje dla swoich klientów w związku z historycznym jubileuszem. Z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, sieć zapowiedziała "wiele działań społecznych i charytatywnych". Mają się one odbywać w ramach akcji "Pomagamy na 100". Co więcej, według analityków z Haitong Banku, sieć w bieżącym i przyszłym roku planuje otworzyć w Polsce około 100 nowych sklepów.

