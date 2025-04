Na jednej z grup dyskusyjnych („Grodzisk Mazowiecki”) jeden z Facebookowiczów umieścił zdjęcie z zakupów w sieci Biedronka. Widać wyraźnie nadgryzione czekolady, po które sięgnął, a leżały swobodnie na półce. Czy to oznacza, że w dyskoncie grasują myszy?

W Biedronce grasują myszy?!

Post pojawił się kilka dni temu i wygenerował ogromne poruszenie. To nie pierwsza taka sytuacja - dwa lata temu „Fakt” opublikował zdjęcie, na którym widać jak mysz przechadza się po szybie zamkniętej lodówki. Tym razem gryzonie zaatakowały czekoladę. Można się z tego śmiać, ale sprawa jest poważna... Co na to Biedronka?

screen Facebook Grodzisk Mazowiecki

Sieć sklepów... tłumaczy, ale nie przeprasza?

W naszej sieci posiadamy procedury dotyczące profilaktyki i zwalczania szkodników. Zgodnie z nimi wyspecjalizowane firmy zewnętrzne minimum raz na kwartał dokonują kontroli w każdym sklepie pod kątem ewentualnego występowania szkodników oraz w zakresie sprawdzenia stanu wszystkich urządzeń zabezpieczających przed nimi. Dodatkowo personel sklepu na bieżąco weryfikuje, czy w placówce zauważono jakiekolwiek oznaki pojawienia się szkodników. - tłumaczy przedstawiciel firmy w rozmowie z WP.

Możemy również przeczytać w komunikacie, że każda placówka jest wyposażona w specjalne karmniki deratyzacyjne, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się szkodników.

Przedstawiciele Biedronki zwracają się z prośbą o sygnalizowanie problemu wraz z podawaniem lokalizacji danego sklepu, w którym jako klienci zauważamy nieprawidłowości. W Grodzisku są cztery sklepy sieci, a wpis klienta na stronie na Facebooku nie precyzuje, o którą filię chodzi. W żadnym z nich nikt nie zgłaszał jednak problemu, przez co pracownicy Biedronki nie są w stanie odnieść się do tego konkretnego przypadku. Czy może to być kiepski dowcip?

Po sygnale od Wirtualnej Polski zweryfikowaliśmy asortyment czekolad w naszych sklepach, jednak nie dostrzegliśmy nieprawidłowości. Planujemy dokonać dodatkowego sprawdzenia placówek w Grodzisku pod kątem ewentualnego występowania szkodników - informuje biuro prasowe Jeronimo Martins, właściciela sieci.

Nieprawidłowości można zgłaszać dzwoniąc na numer: 800 080 010 lub (22) 205 33 00, a także mailowo na adres: bok@biedronka.eu.

