Nowa tarcza antykryzysowa wzbudza dużo emocji - szczególnie u rodziców, ponieważ według zapisów w niej zawartych, rodzice dzieci do 8. roku życia nie będą mogli liczyć na zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka. We wcześniejszym projekcie tarczy byli objęci świadczeniem.

Jak jednak udało się ustalić portalowi Gazeta.pl, Ministerstwo Rodziny zapewnia, że pomimo zapisu w tarczy rodzice najmłodszych dzieci taką pomoc uzyskają. Jak będzie naprawdę?

Tarcza kryzysowa: zasiłek opiekuńczy nie dla rodziców dzieci do 8. roku życia

Szkoły, przedszkola i żłobki pozostają zamknięte już od dłuższego czasu. Chociaż te dwa ostatnie rodzaje placówek mogły otworzyć się już 6 maja, niewiele z nich zdecydowało się przyjąć dzieci. Niewielu rodziców posłało też dzieci do tych, które faktycznie się otworzyły. Od 25 maja będą otwarte również szkoły, ale odbędą się w nich jedynie zajęcia opiekuńcze.

Według zawartych w obowiązującej od 18 maja tarczy antykrysowej, prawo do zasiłku opiekuńczego mają wyłącznie rodzice dzieci, które mają stwierdzony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice muszą też mieć brak możliwości zatrudnienia niani lub opiekuna.

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni - czytamy w treści ustawy.

Z treści ustawy usunięto zapis o rodzicach dzieci do 8. roku życia. Nie wiadomo więc, czy im także będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

Gazeta.pl zwróciła się do Ministerstwa Rodziny z prośbą o wyjaśnienie wzbudzających wątpliwości zapisów.

Z odpowiedzi wynika, że świadczenie będzie obowiązywać na poprzednich zasadach - przysługuje więc także rodzicom dzieci do 8. roku życia bez orzeczenia o niepełnosprawności. Im także zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany na okres nie dłuższy niż 14 dni, a prawo do świadczeń zostało przedłużone do 14 czerwca.

