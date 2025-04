Coraz więcej kobiet staje w obronie wyboru nie posiadania dzieci. Bo kobiety powinny mieć możliwość wyboru bez oceniania, prawda?

Nie każdy z macicą musi mieć dziecko, tak samo jak nie każdy kto posiada struny głosowe musi być śpiewakiem operowym.

- Gloria Steinem, amerykańska feministka, dziennikarka

W końcu posiadanie dzieci wcale nie jest takie fajne. Przynajmniej próbuje to udowodnić amerykańska komiczka Chelsea Handler. Jej odezwa do narodu ("KIDS. They're not that great") w obronie kobiet, które nie zdecydowały się na potomstwo, jest nie tylko zabawna, ale i w pewien sposób budująca. To czas, by ludzie zaczęli patrzeć na ten problem (?) nie z perspektywy życiowej tragedii.

Jennifer Aniston o nie posiadaniu dzieci

Kobieta = Matka

Kobieta jest stworzona do tego by być matką, ale nie każda czuje do tego powołanie. Jedne mają problem z zajściem w ciążę, a jeszcze inne są matkami i wcale się w tej roli nie sprawdzają. Jednak społeczeństwo - czy chcemy tego, czy nie - wywiera na nas presję rodzenia dzieci.

Ja mam 30 lat i nie jestem w żadnym związku. Pozycja stracona. Co ze mną będzie? Najlepszy wiek rozpłodowy już za mną, a ja wciąż nie czuję, że to już czas na posiadanie dzieci. Może powinnam zacząć myśleć o tym, by zamrozić jajeczka, ale na to mnie chyba nie stać. Zresztą i tak już będę "starą matką". A może po prostu nie jest mi to pisane?

Nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo chcę mieć dzieci, tylko nie teraz. I by uprzedzić pytania od razu odpowiadam: - Z pełną świadomością przyjmuję opcję, że kiedy zechcę je mieć - może już być za późno. Nic na siłę. Widocznie tak miało być.

Wiem, że będę oceniana przez innych - tak, kariera była ważniejsza niż rodzina. Wolała zajmować się sobą niż dziećmi, a teraz została sama i nikt jej na stare lata nie poda szklanki wody. To ostatnie słyszę dosyć często. Powód dla mnie niezwykle śmieszny. Skoro mam zostać matką z tak egoistycznego powodu - żeby się miał kto mną zajmować na stare lata, to ja za to macierzyństwo podziękuję. Bo chyba w tym wszystkim nie o to powinno chodzić.

Nieposiadanie dzieci to indywidualny wybór każdej z nas. A bycie prawdziwą kobietą powinno przestać być zarezerwowane wyłącznie dla kobiet, które doświadczyły macierzyństwa. Oprah Winfrey, Ashley Judd, Chelsea Handler, Helen Mirren, Dolly Parton, Cameron Diaz, Betty White to tylko niektóre gwiazdy, które otwarcie mówią o wyborze nieposiadania dzieci. Póki co jestem w doborowym towarzystwie.