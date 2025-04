Rok 2016 był wyjątkowy jeśli chodzi o różnorodność. W magazynach, ale i na czerwonych dywanach czy bilboardach coraz częściej widać modelki z krągłościami. Mankamenty urody są teraz gorącym tematem. Osoby niepełnosprawne i o każdym kolorze skóry zyskują głos. A moda podobno idzie w dobrym kierunku. Inwestuje w budowanie zdrowego wizerunku ciała w mediach i samoakceptację. Pomaga kobietom na całym świecie uwierzyć w siebie. Czy tak jest naprawdę?

Te blogerki modowe zmieniają świat na lepsze

Ostatnio jedna z popularnych modelek plus size Barbie Ferreira wrzuciła na Instagrama zdjęcie swojego brzucha z rozstępami. Tego typu gesty od razu podłapywane są przez kobiece media. Tym razem tematem zajął się Teen Vogue, który napisał materiał o odwadze i pięknie naturalnego ciała. W odpowiedzi Barbie Ferreria napisała tekst, który obala wyobrażenia o grubszych kobietach w branży modowej.