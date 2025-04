Wszystkie wiemy, że świat mody idzie w dobrym kierunku i zaczyna zauważać kobiety w innych rozmiarach niż 34. Wszystkie też wiemy, że ważnym elementem ekosystemu modowego są blogerki. To one ustalają zasady i trendy. Są wśród nich i te, które noszą rozmiary 40 i większe. To właśnie one zmieniają świat i ogląd na to, co dzieje się dzisiaj w branży. Warto zatem poznać je bliżej.

Blogerki plus size rządzą!

Na pewno kojarzycie piękną Chiarę Ferragni, która jest jedną z najpopularniejszym blogerek na świecie. Jest celebrytką i zarabia miliony euro. Jednak rośnie jej konkurencja w postaci blogerek plus size. Kiedy oglądając zdjęcia Chiary marzymy, by wyglądać jak ona i mieć podobne ubrania, tak z blogerkami o bardziej naturalnych rozmiarach jesteśmy w stanie się utożsamiać. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze.

To one pokazują nam, że crop topy i krótkie sukienki nie są zarezerwowane jedynie dla szczupłych dziewczyn. Ta tendencja jest światełkiem w tunelu dla kobiet, który boją się nosić ubrań, które im się po prostu podobają. A nie koniecznie pasują ich figury.

Przed wami 5 blogerek w niestandardowych rozmiarach, które zmieniają świat mody. Poznajcie je już teraz!

1. Gabifresh to blogerka z Los Angeles, którą na Instagramie obserwuje ponad 430 tysięcy osób. Na swoim profilu nie tylko pokazuje, jak dobrze wyglądać mając krągłości Gabi również projektuje stroje kąpielowe.

2. Chasity to 30-kilkuletnia blogerka plus size , która stworzyła stronę GarnerStyle. Podobnie, jak jej koleżanki po fachu nie wstydzi się swojego ciała. Jej profil w social mediach obserwuje ponad 200 osób.

3. Ragini to blogerka modowa, która specjalizuje się w stylu vintage. Jej strona A Curious Fancy jest niesamowicie popularna. Jej Instagrama codziennie ogląda ponad 12 tysięcy osób.

4. Kolejną z ciekawych postaci blogosfery jest Ty Alexander - twórczyni Gorgeous in Gery. Czarnoskóra szafiarka napisała ostatnio książkę "Things I wish I knew Before my Mom died" ("Rzeczy, które chciałabym wiedzieć zanim zmarła moja mama"). Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 40 tysięcy osób.

5. Stéphanie Zwicky jest 36-latką pracującą dla jednej z francuskich telewizji. Po godzinach prowadzi stronę Le Blog The Big Beauty. Na Instagramie ma prawie 60 tysięcy obserwatorów. Na jej profilu możemy przeczytać tekst "Styl nie jest rozmiarem, a postawą".