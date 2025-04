Od kilku tygodni Polacy żyją w izolacji. W znacznej większości przestrzegamy narzuconych przez rząd obostrzeń i wychodzimy jedynie wtedy, gdy sytuacja tego wymaga. Jak się okazuje - to bardzo dobrze. Ze Stanów Zjednoczonych, w których w ciągu miesiąca liczba zakażonych skoczyła do 400 tysięcy, płyną bardzo niepokojące wieści.

Koronawirus jest bardziej podstępny, niż nam się początkowo wydawało. Za znaczną część zakażeń mogą odpowiadać osoby, które mają koronawirusa, ale nie wykazują żadnych objawów. A jest ich bardzo dużo.

25% zakażonych koronawirusem nie ma objawów

To, że 25% zakażonych może nawet nie wiedzieć o tym, że choruje. Według dyrektora amerykańskiego CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) Roberta Redfielda to właśnie te osoby przyczyniają się najmocniej do rozprzestrzeniania koronawirusa.

Skąd w USA takie śmiałe wnioski? W całym kraju odnotowano już ponad 400 tysięcy przypadków zakażenia COVID-19. Nie znaczy to jednak, że wykonano podobną liczbę testów. Pod kątem obecności koronawirusa przebadano Amerykanów ponad 2 miliony razy. To niestety oznacza, że pandemia koronawirusa może być jeszcze trudniejsza do opanowania, niż początkowo sądzono.

W Polsce mamy oficjalnie prawie 5 tysięcy przypadków zakażeń. Epidemiolodzy jednak ostrzegają, że ta liczba jest tak niska, ponieważ w Polsce nie wykonuje się odpowiednio dużo testów. Aby móc przebadać się pod kątem koronawirusa, trzeba spełnić bardzo wiele warunków, a o wykonaniu testu decyduje sanepid. Od niedawna można tez wykonać samodzielnie tekst na koronawirusa, ale jego cena to ok. 500 zł. Więc nie

Jeśli 1/4 zakażonych nie wykazuje żadnych objawów, w Polsce sytuacja może być o wiele bardziej poważna niż sądzimy, a przez to już niedługo możemy mieć w Polsce drugie Włochy

.

Na informacje przekazane przez amerykańskich epidemiologów można jednak spojrzeć też z drugiej strony. Oznacza to, że spora część zakażonych przechodzi koronawirusa bezobjawowo. Jeśli więc pozostaniemy w domach, być może uda nam się w miarę szybko i bezboleśnie opanować sytuację w kraju.

