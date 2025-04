To były piękne mistrzostwa i szalony finał. Francja zwyciężyła w Mundialu 2018 i oficjalnie jest najlepszą drużyną świata w piłce nożnej. Jednak to o prezydent Chorwacji mówią wszyscy. Czym Kolinda Grabar-Kitarovic skradła serca widzów na całym świecie? Zobacz, za co my ją pokochałyśmy!

Zacznijmy od tego, jak prezydent Chorwacji prezentowała się na trybunach podczas meczów. Kolinda Grabar-Kitarovic ma taki dystans do siebie, że na czas mundialu porzuciła eleganckie prezydenckie stroje i za każdym razem kibicowała w sportowej koszulce w szachownicę w barwach Chorwacji. I wyglądała świetnie!

Prezydent Chorwacji na trybunach podczas mundialu wyglądała jak rasowy kibic. (fot. Twitter: Ornella D. Bellia)

Drugą kwestią jest to, jak kibicowała – całym sercem i całą sobą. Była naturalna i totalnie zaangażowana w grę swoich piłkarzy. Pozwalała sobie na żywiołowe reakcje i pokazanie prawdziwej twarzy. Nie kryła emocji i nie wstydziła się łez wzruszenia. Np. wtedy, kiedy Chorwat Luka Modric otrzymał od FIFA Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza mistrzostw świata w Rosji. Wyściskała go z tej okazji jak najlepszego przyjaciela!

screen Twitter: Shubham Yadav

Zresztą nie tylko jego wyściskała. Po finałowym meczu Francji z Chorwacją Kolinda Grabar-Kitarovic stała obok prezydenta Francji i Rosji – razem po kolei gratulowali zawodnikom obu drużyn. Ale to prezydent Chorwacji poświęcała każdemu piłkarzowi dłuższą chwilę, żeby szepnąć do ucha coś ciepłego od siebie i uścisnąć od serca.

I nie zamierzała z tego zrezygnować ani niczego przyspieszać nawet, gdy w pewnej chwili na stadionie Łużniki w Rosji bardzo mocno się rozpadało. Nie dało się nie zauważyć jeszcze czegoś – podczas tej ulewy prezydent Rosji był osłaniany dużym parasolem, a prezydent Francji i Chorwacji mokli. Kolinda Grabar-Kitarovic nic sobie jednak z tego nie robiła i z jej twarzy nie znikał szczery i szeroki uśmiech. Od przejmowania się rozmywającym się makijażem ważniejsze dla niej było serdeczne podziękowanie piłkarzom. Którą głowę państwa w dzisiejszych czasach stać na taki luz?!

screen Twitter: Shubham Yadav

Zresztą przed meczem też się mówiło o Grabar-Kitarovic. Podczas spotkania przywódców Chorwacji i Rosji w dniu finału Kolinda nie tylko pogratulowała Władimirowi Putinowi dobrej organizacji mistrzostw, ale też wręczyła mu koszulkę piłkarską z jego nazwiskiem na plecach.

screen Facebook

Może i drużyna piłkarska Chorwacji zajęła drugie miejsce na Mundialu 2018, ale prezydent Kolinda Grabar-Kitarovic według nas jest największą wygraną tego mundialu, dzięki swojemu bezpretensjonalnemu zachowaniu, serdeczności i szczerości. To się na pewno zwróci w sondażach! ;-)

