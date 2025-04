Ludzie są różni, sąsiedzi tym bardziej. Na osiedlach i blokowiskach potrafi się toczyć alternatywne życie. Może nie dochodzi aż do takich scen jak w filmie „Dzień świra” Marka Koterskiego, ale potrafi dziać się wiele. Nigdy nie wiadomo, co nie spodoba się komuś za ścianą. Ta kobieta poszła o krok za daleko według jednego z sąsiadów. Miał rację, zwracając jej uwagę?

Kobieta zrobiła pranie i rozwiesiła je na balkonie. Był ciepły, słoneczny dzień, więc pomyślała, że bielizna szybciej wyschnie właśnie na balkonie. Nie przypuszczała, że to może się komuś nie spodobać. I to bardzo. Jeszcze tego samego dnia w skrzynce znalazła list.

Halo sąsiadko, czy mogłabyś w przyszłości nie wieszać swojej bielizny na balkonie?! To jest chrześcijański blok, a nasz syn powinien dorastać bez takich pokus! – brzmiał list.

fot: Facebook/Popularne.pl

28-latka postanowiła podzielić się tą sytuacją na Facebooku. Sfotografowała list i wrzuciła do internetu. Ludzie nie mogli uwierzyć w jego treść.

„Dobrze, że nie ma kamer u ciebie w sypialni”, „Faktycznie, chłopak majtki zobaczy i od razu się zgorszy” – żartowali w komentarzach.

Temat estetyki balkonowej w rożnych miejscach i na osiedlach co jakiś czas powraca jak bumerang. Dwa lata temu prezydent Lublina chciał robić porządki w mieście. „Będziemy zmuszać do zdejmowania gaci z balkonów, bo to jest naprawdę przykry widok w mieście w XXI wieku” – zapowiadał. Tak prezydent chciał wprowadzić więcej estetyki w mieście. „Kampania oczyszczania miasta z reklam i billboardów to dobry pomysł, ale mój balkon, moje gacie, moja sprawa” – burzyli się wtedy mieszkańcy.

Zgadzasz się? Każdy powinien na własnym balkonie robić, co mu się podoba?

źródło: Popularne.pl

