Co pewien czas w mediach pojawia się wiadomość, że naszą planetę będzie mijać inne ciało niebieskie. W większości przypadków nie mamy powodów do obaw, ponieważ trajektoria lotu tych obiektów nie zbliża się do nas wystarczająco, żeby zagrozić naszego bezpieczeństwu.

Możemy mówić o pewnym szczęściu, bowiem od kilkudziesięciu milionów lat w Ziemię nie uderzyła żadna asteroida. Ta dobra passa może się jednak niebawem zakończyć. Tak samo jak świat, w którym obecnie żyjemy.

Asteroida Apophis może uderzyć w Ziemię

Jak informuje PAP, astronomowie przekazali do wiadomości publiczne, że asteroida Apophopis dwukrotnie zbliży się do naszej planety. Za drugim razem może skończyć się to kolizją.

Apophis to 300-metrowa asteroida, która pojawi się blisko Ziemi po raz pierwszy w piątek 13 kwietnia 2029 roku. Będzie widoczna na niebie gołym okiem, jednak wówczas nie będziemy musieli się jej obawiać. Trajektoria lotu Apophisa omija naszą planetę.

Badacze z University of Hawaii i Jet Propulsion Laboratory przyznali jednak, że przy drugim spotkaniu asteroidy z Ziemią, które będzie miało miejsce w 2068 roku, kolizja jest możliwa.

Przez jakiś czas sądziliśmy, że uderzenie w Ziemię nie jest możliwe w czasie zbliżenia w 2029 roku. Nowe obserwacje wykonane na początku tego roku z pomocą teleskopu Subaru były jednak na tyle dokładne, aby uwidocznić efekt Jarkowskiego na asteroidzie Apophis. Pokazują one, że asteroida zbacza z wyznaczanej przez grawitację orbity o ok. 170 metrów rocznie. To wystarczy, aby scenariusz zderzenia w 2068 roku wchodził w grę - podkreśla autor odkrycia dr Dave Tholen

Naukowcy zapewniają jednak, że ewentualne ryzyko kolizji będzie znane dużo wcześnie i pozwoli nam podjąć odpowiednie kroki by ratować naszą planetę. Czy będzie to możliwe? Tego dowiemy się za jakiś czas. Wiadomo jednak, że gdyby Apophis uderzył w Ziemię, miałaby miejsce katastrofa porównywalna do kataklizmu, który zabił dinozaury i całkowicie zmienił klimat Ziemi.

