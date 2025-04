Moja pierwsza myśl: chcę go! Jednak jako miłośniczka zwierząt, w swoim życiu kilkakrotnie przekonałam się, ze psy są oddane swojemu właścicielowi do granic rozsądku. Wiec, wiem, że Aspen, psi podróżnik, który przemierza kilometrowe trasy, pływa w kajaku i nosi plecak z termosem, nie wybrałby mnie na swoją nową panią. Ale zawsze mogę go podziwiać!

Sama nawet nie wiem, kiedy dokładnie kliknęłam "Obserwuj" na instagramowym koncie Aspena, ale pewnie wtedy przepadłam z kretesem. Aspen, 4-letni Golden retriever, to idealny kompan podróży, który "zameldowany jest" w Kolorado, ze swoim właścicielem, Hunterem Lawrencem i jego żoną, Sarah, ale zwiedza świat jak nomen omen rasowy podróżnik. Dlaczego jet wyjątkowy? Zerknijcie na zdjęcia. One mówią same za siebie.

Jego pierwszą miłością jest jego pan, drugą, podróże, a trzecią... pozowanie do zdjęć. A wychodzi mu to wyśmienicie, dlatego Hunter wraz ze swoją dziewczyną zdecydowali, że założą swojemu Aspenowi konto na Instagramie. Sukces wizerunkowy osiągnięty - dziesiątki tysięcy fanów z całego świata kibicują psiemu podróżnikowi.

Lawrence z pewnością nie spodziewał się, że przygarnięcie Aspena, kiedy ten był 6-tygodniowym szczeniakiem, doprowadzi do tego, że stanie się on nie tylko jego opiekunem, lecz także osobistym fotografem i stylistą. A z kolei Aspen - nieodłącznym kompanem przygód wspinaczkowych, kajakarskich i górskich wędrówek.

Miłośnicy złotowłosego psa żywo komentują wszystkie zdjęcia Aspena. Szkoda, że sam bohater nie może przeczytać wszystkich pozdrowień, które ślą jego fani. Aspen jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że jest psią gwiazdą.

Aspen postawił swoją łapę już w 8 krajach i zapowiada się na to, że przed nim jeszcze wiele wędrówek. Zawsze zwarty i gotowy na wyzwania!

Trudno oprzeć się jego urokowi. Jeśli platoniczna miłość do zwierząt istnieje, trudno inaczej nazwać fascynację internautów tym wyjątkowym podróżnikiem.

... I nikt nie zaprzeczy, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Golden retriever jest całym sercem oddany swojej rodzinie i bardzo opiekuńczy.

Golden retrevier - co musisz wiedzieć o tej rasie?