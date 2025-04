Golden retriever to rasa psów, która cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Jest najpopularniejszym psim bohaterem reklam i kina familijnego. Dla wielu to uosobienie psa idealnego – inteligentnego, wysportowanego, łagodnego i oddanego rodzinie. Czy tak jest naprawdę?

Reklama

Na skróty:

Rasa została wyhodowana pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii (Szkocji) przez Dudleya Mjoribanksa, lorda Tweedmouth. Do jej powstania bez wątpienia przyczynił się rozwój broni palnej – myśliwym potrzebny był pies do sprawnego aportowania zastrzelonych kaczek.

Do 1913 roku psy były rejestrowane pod nazwą złocisty flat coated (gładkowłosy), później zaczęto je nazywać żółtymi (yellow) lub złocistymi (golden) retrieverami. Obecna nazwa obowiązuje od 1920 roku. Słowo „golden” określa kolor sierści, zaś „retriever” pochodzi od angielskiego czasownika „to retrieve”, który oznacza odzyskiwać/przynosić.

Golden retriever uznawany jest za jednego z najładniejszych psów na świecie. Ma harmonijną budowę, mocną, zwartą sylwetkę i dobrze rzeźbioną, dość szeroką głowę.

Wyróżnia go proporcjonalny tułów, masywna klatka piersiowa i szeroko rozstawione oczy średniej wielkości. Pokryty jest gęstą, wodoodporną, falistą sierścią. Jego czarny nos często jaśnieje z nadejściem zimy. Golden retriever to duży pies – ma od 56 do 61 cm wysokości i waży od 29 do 40 kg.

Golden retriever to rasa, która występuje w dwóch liniach hodowlanych: angielskiej i amerykańskiej. Oba typy różnią się nieco wyglądem:

psy z linii angielskiej wyróżniają się jasnym kremowym lub jasnozłotym umaszczeniem i prostą bądź falowaną sierścią

wyróżniają się jasnym kremowym lub jasnozłotym umaszczeniem i prostą bądź falowaną sierścią goldeny z linii amerykańskiej mają umaszczenie od barwy złotej do czekoladowej (golden retriever czarny lub biały powstaje z krzyżówki). Sierść amerykańskiej odmiany jest prosta bądź falowana. Budowa ich ciała jest znacznie delikatniejsza i smuklejsza.

Charakterystykę rasy należy zacząć od tego, że retrievery to niepoprawne pieszczochy! Zawsze skore do zabawy, głaskania i przytulania. Oto najważniejsze zalety i mankamenty ich charakteru.

Pozytywne cechy goldenów

Psy tej rasy są bardzo wylewne w okazywaniu uczuć. Bardzo przywiązują się do swoich właścicieli i potrzebują z nimi bliskiego kontaktu. Są spokojne, nie wykazują agresji, a do otoczenia (zarówno ludzi, jak i zwierząt) podchodzą przyjaźnie. Nie mają problemów z posłuszeństwem.

Goldeny cechują się wysokim poziomem inteligencji, dobrą pamięcią i umiejętnością szybkiego uczenia się. Świetnie czują się w rodzinie, są łagodne i delikatne dla dzieci. Z uwagi na swój charakter mogą dotrzymywać towarzystwa osobom starszym i dzieciom. Wykorzystuje się je również w dogoterapii i różnych dyscyplinach sportowych dla psów. Są niezwykle aktywne, energiczne (wymagają dużej dawki dziennego ruchu) i wytrzymałe.

Są także niezastąpione przy pomocy służbom: tropią narkotyki, ładunki wybuchowe czy ludzi w gruzowiskach lub pod lawinami.

Potencjalne wady golden retrieverów

Ta rasa zdecydowanie nie nadaje się do stróżowania. Golden z taką samą serdecznością przywita bowiem twoich przyjaciół jak i włamywaczy. Uciążliwa może okazać się także jego stała potrzeba przebywania blisko właściciela i skupiania na sobie jego uwagi.

Pedantom z kolei może nie podobać się jego obfite linienie dwa razy w roku – na wiosnę i na jesieni oraz zamiłowanie do zbierania odpadków!

Pielęgnacja psów tej rasy nie jest skomplikowana. Należy raz w tygodniu je dokładnie wyczesywać (a w okresie linienia codziennie) oraz kąpać w razie potrzeby w szamponie dla psów długowłosych. Karmiąc je, trzeba pamiętać o tym, aby dobrze przeliczyć porcję na wagę i styl życia pupila. Goldeny bowiem to wielkie łakomczuchy ze skłonnościami do tycia. Dzienną porcję najlepiej podzielić na dwie i zrezygnować z podawania smakołyków między nimi.

Cena szczeniaka z dobrej hodowli wynosi od 1500 do 2500 zł. Niski koszt pieska powinien budzić twoje podejrzenia. Najprawdopodobniej nie jest to pies z rodowodem, dlatego nie daj się nabrać. Lepiej, abyś zainwestowała w szczeniaka rodowodowego – zmniejszysz ryzyko nabycia psa niewiadomego pochodzenia bądź nieprawidłowo zbudowanego, z chorobami genetycznymi itp.

Średnia długość życia golden retrievera wynosi około 12 lat. Niestety to jedna z ras psów, która jest podatna na wiele chorób, dlatego właściciel powinien chodzić ze swym pupilem na regularne kontrole do weterynarza.

Najczęstsze schorzenia rasy

Golden retrievery często cierpią na choroby genetyczne, np. dysplazję stawów biodrowych i łokciowych, i otyłość (kochają jeść!), dlatego nie należy ich przekarmiać. Nierzadko zapadają na raka, w tym mięśniaki, chłoniaki i kostniakomięsaki.

Znaczny wpływ na rozwój szczenięcia pod względem wyglądu, zdrowia i psychiki ma hodowca. To on kojarzy psy, odchowuje miot i decyduje o sprzedaży szczeniąt. Odpowiedzialny hodowca zapewnia psom doskonałe warunki do życia oraz stałą opiekę weterynaryjną. Dopuszcza do hodowli tylko te osobniki, które uzyskały kwalifikacje hodowlane Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), a także bada je pod kątem chorób dziedzicznych, na które najczęściej zapadają psy danej rasy.

Szczenięta w hodowli powinny mieć stały kontakt z człowiekiem, a najlepiej przebywać w domu. Szczeniak a do nowego domu powinien trafić nie wcześniej niż po ukończeniu 8. tygodnia życia wraz z książeczką zdrowia oraz metryką.

Hodowla a pseudohodowla - jak nie dać się nabrać?



Pamiętaj o tym, że jeśli szczenię nie otrzyma metryki, to nie ma podstaw do wystawienia rodowodu. Tym samym płacisz za pieska w typie rasy, a nie rasowego! Wiele zarejestrowanych stowarzyszeń wystawia metryczki, jednak jeśli hodowla nie należy do ZKwP, jest to bezwartościowy papierek i pies nie otrzyma rodowodu.

Jak odróżnić prawdziwą, uznaną hodowlę od pseudohodowli? Odwiedź najbliższy oddział ZKwP - znajdziesz w nim wykaz zarejestrowanych hodowli. Być może uda ci się także zasięgnąć telefonicznej informacji.

Reklama

Poczytaj więcej o opiece nad psami:

Karma, czy domowe jedzenie? Jak najlepiej karmić swojego psa?

Porównanie karm suchych i mokrych dla psa - która będzie lepsza dla twojego pupila?