Wysłałaś kiedykolwiek SMS-a (iMessage) do niewłaściwej osoby? A może stwierdziłaś, że nie chcesz, by TA osoba to odczytała. Błąd czy zwykła zmiana zdania to teraz nie koniec świata. Aplikacja unSend.it umożliwia usunięcie wiadomości z urządzenia odbiorcy! Ale uwaga dotyczy tylko użytkowników systemu iOS.

Ale zaraz! Może to i dopuszczalne technicznie, ale czy to nie włam w biały dzień? Jak tak można grzebać w telefonie odbiorcy i decydować, czy ma dostać tę wiadomość czy nie? Kowale swojego losu są zdania, że skoro nadali SMS-a, to równie dobrze mogą go cofnąć, bez względu na koszty. Inni użytkownicy, którzy wciąż nie wierzą, że w świecie mediów nikt nie jest anonimowy, są zdania że to przekroczenie już pewnej granicy. Przejdźmy jednak do szczegółów - może ta aplikacja nie wygląda na tak niebezpieczną, jak się wydaje w pierwszej chwili?

unSend.it, czyli miłość od pierwszego niewysłania

Być może jeszcze kilka lat temu, kiedy telefony służyły tylko do komunikowania się i nie były przyklejone do naszych dłoni, scenariusz jak z komedii romantycznej, kiedy to możemy się włamać do komórki chłopaka i skasować SMS-a (dajmy na to o treści: "zrywam z tobą"), byłby całkiem prawdopodobny. Współcześnie po wysłaniu wiadomości wiemy, że SMS dotarł, a jakby tego było mało, smartfon natrętnie informuje "masz wiadomość". Sytuacja, w której dobierasz się do komórki, przedzierając się przez blokady linii papilarnych i 6-cyfrowych kodów, by skasować feralną wiadomość, jest równoznaczna z cudem. Sprawa przegrana? Nie do końca. Aplikacja unSend.it działa jak tabletka na uspokojenie i usunie ten tekst za ciebie. Oto, jak.

Odbiorca otrzymał wiadomość i albo przeczytał treść, albo nie. Aplikacja unSend.it pozwala zrobić z tym komunikatem trzy rzeczy: anulować wysłanie, edytować treść SMS-a lub skasować dostarczoną wiadomość. Odbiorca nie musi nawet mieć zainstalowanej aplikacji, żebyś ty mogła modyfikować wysłane SMS-y. Voila! Ale to nie koniec możliwości apki.



W skali mikro i makro

Aplikacja nie powstała tylko z myślą o prywatnych użytkownikach i pojedynczych sytuacjach. Wpadki zdarzają się przy kampaniach reklamowych. Wiadomość wysłana z błędnym adresem do tysięcy ludzi? Da się to poprawić. Ta perspektywa sprawia, że w oczach przedsiębiorców pomysł zyskuje na wartości. Autorzy projektu wyjaśniają, że unSend.it służy do bezpośredniego nadawania wiadomości tekstowych oraz przesyłania zdjęć i komunikatów głosowych. Dla mniejszych firm może ona stać się swoistym centrum mobilnym, bezpieczniejszym niż internet. Aplikacja używa metody szyfrowania end-to-end, która zapewnia, że wiadomość nie zostanie przechwycona na żadnym etapie transmisji. Aplikacja dostępna jest jedynie dla urządzeń z iOSem.

Czy aplikacja to ratunek dla nierozgarniętych, spełnienie marzeń manipulantów czy przydatne narzędzie dla marketingowców?

