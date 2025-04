Karolina Heinzel opisała realia zakażenia koronawirusem we Włoszech z punktu widzenia osoby, która mieszka tam na stałe.

Reklama

Polka namawia do rozsądku i przestrzega Polaków, kreśląc fatalistyczny obraz tego, co się stanie, jeśli w Polsce powtórzymy błąd Włochów i zamiast pozostać w domach, będziemy uznawać kwarantannę za ferie.

Przypominamy, że o poranku 11.03 premier Mateusz Morawicki podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych od poniedziałki 16.03. W rzeczywistości lekcje nie odbywają się już od 12.03, choć nauczyciele pełnią dyżury po to, by rodzice mieli czas na zorganizowanie opieki nad dziećmi przez 2 tygodnie.

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski podkreślił, że czas kwarantanny to nie ferie, tylko 2 tygodnie, które należy spędzić w domu - z dala od skupisk ludzi, tłumów - w miarę możliwości i wykonywanej pracy. Polacy tłumnie wybrali się na zakupy, przerażeni potencjalnym brakiem żywności i artykułów higienicznych. Zjawisko to obserwuje z włoskiego Rimini Polka, Karolina Heinzel, która w poście na Instagramie nawołuje do rozwagi.

Kochani przyjaciele, znajomi bliscy i dalecy... rozsialiśmy się po Polsce, Europie i świecie jak mak!! Jak wiecie mieszkam we Włoszech - więc czuję się w obowiązku aby Was poprosić o jedną tylko rzecz - uważajcie na siebie! W tym delikatnym momencie UCZCIE SIĘ na naszych błędach ...i spróbujcie przez dwa tygodnie siedzieć po prostu w domu! Chcecie pić kawę - zróbcie sobie w domu, chcecie uprawiać sport - skaczcie na skakance w domu, chcecie się modlić - zróbcie to w domu, chcecie romantyczną kolację - przygotujcie ją w domu, chcecie obejrzeć fajny film - popcorn + wygodna kanapa w domu!!Miejcie szacunek dla Waszego zdrowia, dla Waszych dzieci, rodziców i dziadków !!! Pamiętajcie że lekarzy, pielęgniarek i szpitali jest za mało... Dwa tygodnie to nie koniec świata a może zmienić wiele ... na dobre i na złe!!! Przytulam mocno wszystkich których znam!!!!!! - napisała Karolina i dołączyła do postu wymowną grafikę.

Wiadomość do Polaków jest ostrzeżeniem i prośbą zarazem, by myśleć o innych i stosować się do zasad i zaleceń, które mają na względzie bezpieczeństwo obywateli. Pamiętajmy, że wojna to nie tylko karabiny i czołgi.

Reklama

Bądź na bieżąco w temacie koronawirusa w Polsce: