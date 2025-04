Agata Komorowska to blogerka, mama, kobieta pisząca. Szczerze o życiu. Jej facebookowi followersi to zacne grono ponad 5 tys. osób. Pisze o dzieciach, adopcji, zespole Downa, depresji, rozwodzie i o miłości - o tej ostatniej najchętniej. Jak sama mówi, "o wszystkim, czego sama doświadczyłam. Piszę, bo kocham życie i kocham o tym pisać". W nasze ręce wpadła wyjątkowa książka "Anioły mówią szeptem" jej autorstwa. Te 42 strony to piękny i poruszający zapis miłości matki do dzieci.

Im więcej doświadczam tym bardziej wierzę w to, że wszystkie doświadczenia, bez względu na to jak wiele bólu nam sprawiają, są dobre.

Każdy dzień uczy nas nowych umiejętności i wzbogaca w doświadczenie. Dopiero po dłuższym czasie cenimy każde z drobnych wydarzeń i dostrzegamy efekty decyzji, zazwyczaj banalnych, jak zmiana proszku do prania, rezygnacja ze słodzenia herbaty, oszczędność. Takie tam, decyzje. Życiowe, wydaje się nam. Na pewno?

Zawód: mama. Biologiczna, adopcyjna, zastępcza

Agata Komorowska otwiera oczy i pokazuje szerszą perspektywę. Jej codzienne wyzwania nie mieszczą się w wyobrażeniach przeciętnego człowieka: niepełnosprawność ukochanego syna, utrata nienarodzonego dziecka, pokochanie zupełnie obcego, dorastającego. Jak samodzielnie funkcjonować w codzienności, odpowiadać na trudne pytania?

Niektóre Anioły w naszym życiu odciskają ślad tak małej stopy, że trudno ją zauważyć. Twoja miała zaledwie 7 tygodni w moim brzuchu. Maleńka, ale wielki zostawiła ślad.

Agata Komorowska od lat dzieli się swoimi doświadczeniami z czytelnikami bloga. Tam dodaje otuchy i tam też ją otrzymuje, ale nie zapomina o tym, by pisać o miłości w związku, miłości (do) Boga, partnerstwie, budowaniu intymności. Jest przede wszystkim matką: biologiczną, adopcyjną i zastępczą. Postanowiła spisać swoją historię w pięciu listach do swoich dzieci. Ubrane w krótkie opowieści, zilustrowane niezwykłymi zdjęciami każdego z nich, są ucztą dla oczu i dla duszy. Książka do kupienia na jej blogu: http://agatakomorowska.pl/kup-ksiazke/.

Obecności Aniołów doświadczam od jakiegoś czasu. Od czasu, kiedy przestałam obawiać się siebie samej, od czasu, kiedy nie wstydzę się tego, co czuję, od czasu, kiedy ufam.

