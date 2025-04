Rozciągnięta skóra, obwisły brzuch, piersi już nie takie jak dawniej i mnóstwo rozstępów na udach oraz pośladkach. To pamiątki po ciąży.

Piękna czy przerażająca?

Kobiety różnie reagują, kiedy widzą na zdjęciach ciało kobiety kilka tygodni po porodzie. Dla jednych jest piękne, bo pokazuje długą drogę, jaką musi przejść kobieta, żeby móc później tulić do siebie swoje dziecko. Inne uważają, że to okropny widok i nigdy nie chciałyby tak wyglądać.

Fot. vannessabrown.com

Czy zdjęcia z porodu powinnyśmy publikować w sieci?

Najczęściej widok ciała pełnego rozstępów i rozciągniętej skóry nie przeraża kobiet, które już są mamami, choć nie wszystkie mają ciało w podobnym stanie. Dzieje się tak dlatego, że częściej przeraża nas to, czego nie znamy i nie rozumiemy niż to, z czym miałyśmy do czynienia.

Fot. vannessabrown.com

Fot. vannessabrown.com

Jak widać wszystko zależy od punktu widzenia. Dla każdego piękno jest czymś innym i nie zawsze oznacza ideał.

Fot. vannessabrown.com

Autorką zdjęć jest fotografka Vanessa Brown. Na swoim blogu pisze, że z całego serca dziękuje matce, która pozwoliła się sfotografować, bo to ją zainspirowało do dalszej pracy. Mimo że od sesji minęło sporo czasu, to nie może się zdecydować, co kocha w tych zdjęciach najbardziej: jej piękno, odwagę czy obfitość mleka, którym karmi swoją 3-tygodniową córkę.

Fot. vannessabrown.com

Na zdjęciach jest Raegan – mama czwórki dzieci. Oto, co powiedziała fotografce, gdy ta zapytała, dlaczego zgadza się na takie zdjęcia:

Kiedy urodziłam czwarte dziecko, zdałam sobie sprawę, że moje ciało jest niesamowite (...). Chcę pokazać moim dzieciom, gdy podrosną, że jestem dumna z mojego ciała, bo za każdym razem dostawałam rozstępów dlatego, że rosło w nim duże i zdrowe dziecko.

Bohaterka zdjęć chce inspirować kobiety na całym świecie. Uważa za niesamowite to, że organizm może tak wiele, że ciało potrafi się tak bardzo zmienić, by donosić ciążę, a później wykarmić malucha.

Fot. vannessabrown.com

