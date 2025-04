Kolejny bank wprowadza podwyżki dla swoich klientów. Alior Bank poinformował klientów o planowanych podwyżkach w cenniku. Masz tam konto? Zatem ten tekst dotyczy ciebie. Bez wyjątku.

Reklama

Alior Bank: opłaty za wypłaty z bankomatów

Najważniejsze zmiany dotyczą opłat za korzystanie z bankomatów. Zdrożeją wypłaty gotówkowe z bankomatów oraz opłaty warunkowe za wybrane konta i karty. Bank wprowadzi opłatę w wysokości 5 zł za korzystanie z bankomatów sieci Planet Cash dla posiadaczy Konta Internetowego i Konta Rachunki Bez Opłat (do 5 zł zostanie też podniesiona opłata za korzystanie z bankomatów innych sieci). W Koncie Rozsądnym, Koncie Korzystnym oraz byłych rachunkach Meritum Banku opłata warunkowa za wypłatę z bankomatów tej sieci wzrośnie z 3 do 5 zł.

5 detali, na które mężczyźni zwracają uwagę, chociaż kobiety myślą, że niekoniecznie

Zmiany w cenniku Alior Bank

Bank podniesie opłatę za kartę do Konta Internetowego z 4 zł do 6 zł. (prowizja nie zostanie naliczona, gdy klient wykona transakcje na kwotę 100 zł)

(prowizja nie zostanie naliczona, gdy klient wykona transakcje na kwotę 100 zł) Wzrośnie też opłata za prowadzenie Konta Rachunki Bez Opłat i Konta Rachunki Bez Opłat Plus z 6 do 8 zł. W cenniku dla wszystkich kont pojawi się nowa prowizja – 2 proc. za przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej kartą Visa.

W cenniku dla wszystkich kont pojawi się nowa prowizja – 2 proc. za przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej kartą Visa. Bank wycofa z oferty mobilne karty zbliżeniowe NFC. Obsługa tych kart będzie prowadzona do końca maja 2017 roku.

Bank obniży z 3 proc. do 1,5 proc. cash back wypłacany w ramach Konta Rozsądnego. Kwota maksymalna miesięcznej oraz rocznej wysokości zwrotu pozostaje bez zmian i wynosi odpowiednio 50 zł oraz 400 zł.

Obniżki w Alior Banku

W cenniku pojawi się też kilka obniżek - spadną opłaty za czynności windykacyjne, obniży opłatę za porozumienia i aneksy do umów kredytowych ze 100 zł do 50 zł. Jeśli posiadacz rachunku nie będzie "lojalnym klientem" zapłaci dodatkową opłatę za kartę w wysokości 8 zł. W skrajnych przypadkach daje to nawet 22 zł miesięcznie za obsługę pakietu.

Zmiany w opłatach bankowych

Alior Bank zdecydował się na wprowadzenie podwyżek, podobnie jak wcześniej 5 innych banków: Deutsche Bank, mBank, ING Bank, Bank Pocztowy i Citi Handlowy. Banki podnoszą opłaty, bo... wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. Muszą też na nowo poukładać cenniki po obniżce opłat za przelewy internetowe.

Reklama

Uważaj na awarie w tym banku