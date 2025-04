Co robić, Drogie Panie, trzeba o siebie dbać nieustająco. Nawet jak się nie chce. Bo te 5 rzeczy wypatrzy każdy facet, nawet pijany i zaspany.

Nonszalancka depilacja

Ten miły wieczór, gdy razem oglądacie kolejną komedię romantyczną. Wino, ciepłe światło, kolacja też niczego sobie, chociaż zamówiona, bo żadne z was nie umie gotować. On, w przypływie czułości, gładzi twoją łydkę. Ale co to? Dziwne skojarzenie z drobnym papierem ściernym, w połączeniu z trzydniowym zarostem, z hukiem burzy nastrój wieczoru. Niby wszystko gra, ale teraz oboje macie świadomość, że czego nie widać, równie dobrze można poczuć innymi zmysłami. A z depilacją jest jak ze skarpetkami. Lepiej mieć całe, bo nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie ci je zaprezentować.

Kiepskie buty

O Boże, jak pięknie. Idealny makijaż, fryzura, szminka najczerwieńsza na świecie. Wychodzimy! Hola, hola – a co z butami? Wiadomo, że najwygodniejsze są te ulubione, co sprawdzają się na tańcach, dobrze rozchodzone. Poza tym wyglądają jak nowe, chociaż modne, to prawda, były kilka lat temu. Drogie Panie, na nic piękna stylizacja, gdy obuwie jest takie sobie, czy nawet przeciętne. Faceci z pewnością zwrócą na nie uwagę, dokładnie tak samo, jak wy na bank odnotujecie, że skarpetki nie powinny sięgać do kostki, jak się nosi garniturowe spodnie.

Dziwny blond

„Mężczyźni wolą blondynki” – ta opinia popularna jest również wśród kobiet, choć np. ja wcale się z nią nie zgadzam. Natura widocznie też nie, bo przecież nie każda Polka ma długie blond loki i niebieskie oczy. Od czego są jednak farby do włosów? Z kruczoczarnej brunetki, w smrodliwych oparach, już w godzinę można zmienić się w ognistą blondynkę! Sęk w tym, że ten stan nie trwa wiecznie, o czym panie wiedzą doskonale. Obserwując odrosty w połowie kucyka, panowie również mogą zapoznać się z tym niezbyt pociągającym zjawiskiem. Więc może lepiej zrezygnować z wersji Marilyn Monroe i wybrać mniej upierdliwy balejaż?

Niezbyt zadbane stopy

Wśród facetów jest wielu miłośników kobiecych stóp. Zwracają na nie szczególną uwagę, ale nie mają pojęcia, że praca nad nimi to orka na ugorze. Nic dziwnego, że czasem po prostu nie chce się po raz enty szorować pięty, albo schylać przez godzinę do paznokci, co jest tak samo przyjemne, jak malowanie prawej dłoni lewą ręką. Ale nie ma przebacz! Piękne stopy to jeden z czołowych atrybutów kobiecości i żadna fuszerka nie ujdzie. Jest jednak sposób – zamiast męczyć się samemu, można skorzystać z usług manikiurzystki. Wtedy, zamiast bólu pleców, można najwyżej się nabawić bólu kciuka – od przewijania newsów na fejsie.

Nieudany make-up

Żaden facet nie jest ekspertem od makijażu, nie oznacza to jednak, że jest ślepy jak kret, i nie dostrzeże kiepskiej „tapety”. Oczy, które wyglądają, jakby doszło do przemocy domowej, podkład, który przypomina osypane mąką ciasto, kreski narysowane tak krzywo, że sugerują wcześniejsze spożycie alkoholu. To wszystko nie ujdzie uwadze faceta, tym bardziej, że patrzy z bliska i nie spod posklejanych rzęs. Z drugiej strony, jeżeli twój partner twierdzi, że się nie malujesz, wypada tylko pogratulować – masz czarny pas w mejkapie!

Pozdrawiam,

Tomek

