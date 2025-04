- Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To niezwykły czas! (...) Skłania nas w naturalny sposób do czynienia dobra, do dzielenia się naszym szczęściem. Wtedy kierujemy również nasze myśli ku tym, dla których los okazał się mniej łaskawy! - mówi w oficjalnym nagraniu Pierwsza Dama.

27 listopada Agata Kornhauser-Duda patronuje 2 niezwykłym akcjom. Niezwykłym, bo pomagają choć trochę zmienić świat na lepsze.

Dzisiaj między 10.00 a 17.00 w hotelu Marriott odbywa się IX Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny. Wydarzenie jest od 9 lat organizowane przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych. Głównym celem tej organizacji jest zdobywanie funduszy na działalność filantropijną w naszym kraju. Coroczny kiermasz charytatywny to szlachetna inicjatywa, dzięki której w roku 2015 udało się zgromadzić niemal pół miliona złotych (dokładnie zebrano 468 tys. zł).

Zebrane pieniądze wspomagają organizacje charytatywne oraz te osoby, które potrzebują wsparcia. Na kiermaszu sprzedawane są tradycyjne wyroby z różnych zakątków świata. Nie musisz więc dysponować ogromnymi sumami, aby wesprzeć działania stowarzyszenia!

Akcje charytatywne dla dzieci

Agata Kornhauser-Duda objęła wydarzenie swoim patronatem i w oficjalnym filmiku zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Prezydentowa pamięta nie tylko o potrzebujących rodzinach. W dniu dzisiejszym wspiera również zwierzaki! 27 listopada o 12.00 w hotelu Bristol rozpoczęła się IX edycja "Wielcy Małym - artyści pomagają zwierzętom przed zimą".

Przesłaniem akcji jest przede wszystkim propagowanie adopcji zwierząt. Dzięki temu corocznie schroniska w Polsce otrzymują dary - karmę, leki i inne niezbędne rzeczy. Zebrane fundusze pomagają przetrwać zimę. W 2016 pomocą objętych jest niemal 2 tysiące psiaków, prawie 400 kotów i 50 innych zwierząt (np. koni).

Tegoroczna edycja ma swój początek właśnie dziś - od 12.00 można licytować wybitne dzieła sztuki takich artystów jak: Olga Wolniak, Krzysztof Kokoryn, Bogna Gniazdowska czy Anna Gruszczyńska. A to tylko niektóre nazwiska! Oprócz objęcia patronatem całej akcji, Agata Kornhauser-Duda przekazała na licytację cenny dar: własny naszyjnik.

Aby wesprzeć zwierzaki w schroniskach, można również kupić kalendarz. Na zdjęciach ze zwierzakami pozują gwiazdy polskiej sceny filmowej i muzycznej, a dochód ze sprzedaży również wspomaga akcję "Wielcy Małym".

Charytatywny kalendarz kupisz za pośrednictwem facebookowych profili: Wielcy Małym oraz Fundacja VIVA, na stronie wielcymalym.pl, a także w księgarni Bagatela w Warszawie.

Agata Kornhauser-Duda, wielokrotnie oskarżana o zbytnią bierność podczas prezydentury męża, nadal nie zabrała głosu w wielu istotnych kwestiach. Najwidoczniej woli oddawać się działalności charytatywnej i aktywnie wspierać różnego rodzaju organizacje. Niezależnie od poglądów politycznych - doceniamy fakt, że Pierwsza Dama chce pomagać najuboższym i potrzebującym zwierzakom!