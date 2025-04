Agata Kornhauser-Duda w 2015 roku stała się pierwszą damą, ale od początku prezydentury męża praktycznie nie udziela się publicznie. Nie wiemy, czy zgadza się ze wszystkimi decyzjami i stanowiskiem Andrzeja Dudy, bo publicznie tego nie komunikuje.

Wiele wskazuje jednak na to, że to może się wkrótce zmienić. Na Instagramie założono oficjalne konto obecnej pierwszej damy.

Oficjalne konto Agaty Dudy na Instagramie

Aktywność polityków w mediach społecznościowych nikogo nie powinna dziwić - to w końcu prosty sposób na to, by pokazać, że jest się blisko ludzi. W internecie nietrudno jednak o wpadki, a jeden błąd potrafi zepsuć wizerunek budowany latami.

Obecna pierwsza dama nie angażuje się w politykę, ale tuż przed wyborami prezydenckimi założyła konto na Instagramie. Jedni gratulują i piszą, że to najwyższy czas, inni podchodzą sceptycznie, widząc w tym drugie dno. Profil ma dokumentować 5 lat jej działalności. Pojawiły się jednak podejrzenia o to, że jest to jedynie PR-owa zagrywka sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, która ma ocieplić wizerunek polityka przed wyborami.

Burzliwej dyskusji próżno jednak szukać pod postami pierwszej damy, bo możliwość komentowania jest ograniczona, a w praktyce oznacza, że żadnego zdjęcia skomentować nie można.

O założeniu oficjalnego konta Agaty Kornhauser-Dudy na Instagramie poinformowano na profilu prezydenta Andrzeja Dudy, i to właśnie tam rozgorzała dyskusja.

Liczne grono zwolenników urzędującego prezydenta prześcigało się w pochlebnych komentarzach pisząc, że wyglądają wspaniale i są dumni z tego, jak reprezentują Polaków. Mając jednak w pamięci zwłaszcza jedno z ostatnich wystąpień prezydenta, podczas którego Andrzej Duda stwierdził, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, internauci zauważyli, że warto, by czasem to pierwsza dama zabrała głos:

Proszę niech pani się czasem odezwie bo najwidoczniej mężowi brakuje czasem wsparcia i nie potrafi sobie w niektórych sytuacjach poradzić. #niejestemideologią

Co za żenada. Wczoraj utworzyli profil @pierwszadama_akd i teraz pozorują wielką aktywność Agaty Kornhauser-Dudy. Przez 5 lat milczała, a tu nagle chwilę przed wyborami pojawia się profil na IG

Niema pierwsza dama. Nie ma się czym chwalić.

Profil pierwszej damy na Instagramie funkcjonuje od 2 dni, do tej pory zgromadził jednak dosyć małą publiczność, bo 3711 obserwujących. Zdjęcia zamieszczane w postach przedstawiają Agatę Kornhauser-Dudę podczas spotkań z niepełnosprawnymi, seniorami, Polakami mieszkającymi za granicą. W galerii nie brakuje także zdjęć z oficjalnych wystąpień z udziałem Andrzeja Dudy z małżonką.

