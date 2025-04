Substancje o potwierdzonym działaniu odmładzającym znajdziesz w wielu kosmetykach przeciwstarzeniowych. Możesz też przygotować sama preparaty używając tych składników – niektóre z nich są dostępne w internetowych zielarniach. Stosuj wybraną substancję regularnie, a na pewno zauważysz pozytywne działanie już po 4-6 tygodniach.

1. Karagenian (fitosilikon)

Nawilża i wygładza. To ekstrakt z alg morskich w postaci żelu (ok. 4 zł/5 g) rozpuszczalnego w wodzie. Przygotuj maseczkę: odrobinę żelu (ilość mieszczącą się na czubku łyżeczki) połącz z 2 łyżkami mielonego siemienia lnianego i takiej ilości wody, żeby powstała emulsja. Nałóż ją na skórę na kwadrans. Spłucz. Stosuj raz w tygodniu.

2. Kofeina farmaceutyczna

Zmniejsza obrzęki i pobudza mikrokrążenie. Występuje m.in. w nasionach kawy, guarany, liściach herbaty (ok. 3 zł/5 g). Mieszaj ją w proporcji 2 części kofeiny (ma postać proszku) i 8 części nawilżającego kremu pod oczy tuż przed użyciem preparatu (najlepiej na noc). Stosuj co dzień, a na pewno unikniesz obrzęków powiek.

3. Komórki macierzyste

Ułatwiają regenerację. Kupisz je w postaci gęstego płynu (z substancją ułatwiającą przeniknięcie w głąb skóry, tzw. nośnikiem), np. z jeżówki wąskolistnej (ok. 20 zł/5 g). Dodawaj do swojej zwykłej maseczki nawilżającej lub kremu w ilości stanowiącej 0,5-2 proc. całkowitej porcji kosmetyku. Stosuj 3-4 razy na tydzień.

4. Koenzym Q10

Chroni kolagen przed rozpadem, wygładza. Z wiekiem jest go coraz mniej w skórze, więc wiotczeje i marszczy się. Q10 jest do kupienia w postaci proszku (ok. 35 zł/5 g). Rozpuszcza się w oleju, więc dodawaj szczyptę (wielkości ziarnka pieprzu) do 1/2 łyżeczki oliwki i masuj mieszanką twarz i szyję. Stosuj 1-2 razy w tygodniu.

5. Arbutyna

Rozjaśnia przebarwienia. Pozyskiwana jest z mącznicy (ok. 8 zł/5 g). Dodaj niewielką ilość kryształków (na czubku łyżeczki) do kremu do rąk. Rozprowadź na dłoniach na ok. 5 min, spłucz letnią wodą, nałóż sam krem.

6. Lipoglicyna

Ujędrnia i koi podrażnienia. Otrzymuje się ją z oleju kokosa i naturalnej glicyny (ok. 7 zł/5 g). Dodawaj ją do lekko podgrzanego oleju roślinnego (w proporcji 2:10 części), następnie mieszankę łącz z kremem nawilżającym. Stosuj wieczorem – nawet codziennie.

UWAGA: każda z tych substancji może powodować podrażnienia lub uczulenie. Koniecznie zrób próbę uczuleniową przed użyciem wybranego składnika!

Ewa Adamiak

