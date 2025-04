Spierzchnięte, zaczerwienione dłonie i kruche paznokcie to sygnał, że należy przyłożyć się bardziej do ich codziennej pielęgnacji.

1. Zmień mydło na środek delikatniejszy dla skóry

Sięgnij po mydło płynne lub kostkę bez mydła (np. Iwostin, ok. 13 zł). Takie preparaty nie naruszają naturalnej bariery ochronnej (lipidowej) skóry i jednocześnie wzmacniają naskórek, ponieważ zawierają substancje nawilżające (jak gliceryna, olejki roślinne) i mają nautralny odczyn (pH).

2. Stale nawilżaj

Po każdym myciu rąk używaj kremu, który odżywi skórę, nawilży ją i ochroni przed uciekaniem wilgoci z naskórka w niekorzystnych warunkach.

3. Odżywiaj skórę

Przynajmniej raz w tygodniu przygotuj dla dłoni kąpiel w oleju (to może być jakikolwiek roślinny olej, choćby słonecznikowy, którego używasz w kuchni).



Przygotowanie:

lekko podgrzej w miseczce nad parą 1/2 szklanki roślinnego oleju ;

; zanurz w nim dłonie wierzchami do dołu (wtedy wzmocnią się także paznokcie);

po 2-3 min wyjmij ręce z kąpieli, odciśnij nadmiar oleju papierowym ręcznikiem.

4. Chroń przed mrozem

W chłodne dni nigdy nie zapominaj o rękawiczkach. Pamiętaj, że zarówno suchy wiatr, jak i wilgotne powietrze niszcząco działają na naskórek.

5. Złuszczaj naskórek

Raz na 10 dni zrób peeling i pozbądź się szarej warstwy martwego, łuszczącego się naskórka. Wykorzystaj peeling, którego używasz do oczyszczania twarzy lub delikatny (drobnoziarnisty) peeling do ciała. Wymasuj nim dłonie, przestrzenie między palcami, spłucz letnią wodą i wmasuj w skórę krem.

6. Dbaj o dłonie w domu

Zakładaj gumowe lub kauczukowe rękawiczki do prac domowych. Nie tylko do tych, przy których używasz detergentów, ale także do odkurzania – w kurzu jest mnóstwo szkodzących skórze składników, jak pyłki roślin, pleśń, ziemia, sierść domowych zwierząc, a przede wszystkim roztocza żywiące się martwymi komórkami naskórka. Zanurzając dłonie w kurzu narażasz ich skórę na bezpośredni i zmasowany kontakt z roztoczami. Efektem może być zaczerwienienie skóry, pieczenie i szorstki naskórek.

Ewa Adamiak

