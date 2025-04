Manicure japoński: sposób na zdrowe i błyszczące paznokcie. Na czym polega? Efekty przed i po

Manicure japoński to idealny zabieg dla zniszczonych, łamliwych i słabych paznokci. Pozostawia je gładkie i lśniące. Polega na wcieraniu pasty z witaminami i użyciu specjalnego pudru. Można wykonać go w salonie lub w domowym zaciszu. Przeczytaj, co ile powinno wykonywać się manicure japoński, aby utrzymać paznokcie w dobrej kondycji, jak długo utrzymują się efekty, jakie są wady i zalety zabiegu oraz jakie są przeciwwskazania.