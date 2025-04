Podrażniona, zaczerwieniona i nieprzyjemnie napięta skóra, odwodniony naskórek – to niemiłe skutki nieprawidłowego korzystania z natrysku. Sprawdź, co bywa ich przyczyną.

Reklama

1. Niewłaściwa temperatura wody

Idealna wynosi ok. 37–38 st. C.Ciepły prysznic stymuluje krążenie krwi i przyspiesza usuwanie toksyn. Likwiduje zakwasy i odpręża. Dobrze jest zakończyć kąpiel polewaniem ciała naprzemiennie ciepłą i zimną wodą (po 5 sekundach zakończyć trzeba chłodną).

2. Zbyt częste kąpiele

Zdarza ci się wskakiwać pod prysznic kilka razy dziennie? Czasem trudno zrezygnować z odświeżającego tuszu, ale wielu dermatologów twierdzi, że prysznic (kilkuminutowy) powinno się brać 1–2 razy dziennie, nie częściej! Niestety,intensywne moczenie się w wodzie narusza naturalną barierę ochronną skóry i zakłóca równowagę jej flory bakteryjnej.

3. Agresywne dla skóry kosmetyki

Staraj się używać jak najłagodniejszych środków do mycia. Szukaj w drogeriach preparatów przeznaczonych do skóry wrażliwej i suchej, wtedy unikniesz podrażnień. Najbezpieczniejsze są kosmetyki o neutralnym odczynie pH (w wypadku skóry jest on kwaśny i wynosi średnio od 4,7 do 5,6). Sięgaj po delikatne syndety – środki myjące bez mydła w postaci żelu lub kostki.

Dbaj o pH skóry!

4. Nadmiar kosmetyków

Zachowaj umiar w stosowanych preparatów. Do umycia całego ciała wystarczy porcja żelu lub olejku mieszcząca się w zagłębieniu wnętrza dłoni. Nie nakładaj kosmetyku bezpośrednio na skórę. Najpierw rozcieńcz go odrobiną wody, rozetrzyj w rękach, a dopiero później wymasuj całe ciało. Na koniec kąpieli gruntownie się opłucz – resztki środka myjącego mogą podrażniać skórę.

5. Brak dbałości o myjki

Gąbkę po każdej kąpieli trzeba je dokładnie wypłukać, odcisnąć i zostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Myjki frotté (ręczniczki, rękawice) należy prać raz w tygodniu i prasować (to je zdezynfekuje). Jeśli tego nie zrobisz, myjki staną się siedliskiem drobnoustrojów (bakterii i grzybów), które zaszkodzą skórze.

Gąbki i myjki do kąpieli - które wybrać?

6. Zapominanie o aplikacji balsamu

Po prysznicu skóra jest rozpulchniona, lekko rozgrzana i gotowa na przyjęcie substancji odżywczych z kosmetyków pielęgnacyjnych. To najlepsze chwile do nałożenia balsamu!

Ewa Adamiak

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj:

Jaki żel pod prysznic dla ciebie?

Jak zrobić peeling ciała?

Test nawilżających balsamów do ciała