Gąbki od ponad 2000 lat są niezastąpione w myciu i troskliwej pielęgnacji ludzkiej skóry. Ich delikatna, wełnista struktura jest miękka i przyjemna w dotyku, delikatnie masuje, pomaga usunąć zanieczyszczenia oraz martwy naskórek.

Gąbki syntetyczne – wady i zalety

Większość gąbek dostępnych w sklepach, to gąbki wykonane z tworzyw sztucznych. Są niedrogie (kosztują około 2-3 zł), mają ładne kolory (można dopasować kolor gąbki do koloru łazienki), ale szybko się kruszą i osadza się w nich duża ilość bakterii. Można je jednak często wymieniać.

Gąbki naturalne - wady i zalety

Gąbki naturalne są trochę droższe od gąbek sztucznych, ale są bardziej miękkie, delikatne i wytrzymałe.

Nie osadzają się w nich bakterie tak bardzo jak w gąbkach syntetycznych.

Poza tym nie trzeba ich tak często wymieniać jak gąbki z tworzyw sztucznych. Należy jednak zwracać uwagę na to, czy gąbki nie były bielone, co sprawia, że podczas użytkowania szybko się kruszą.

