Odebranie świadczenia 500 plus stanie się nowym orężem walki z przeciwnikami szczepień? Na początku października posłowie zadecydowali o skierowaniu do dalszych prac obywatelskiego projektu ustawy o likwidacji obowiązku szczepień. Pomysł budzi skrajne emocje. Nie brakuje przeciwników, którzy są w stanie sięgnąć po drastyczne metody.

500 plus tylko dla zaszczepionych dzieci?

Jak pisze „Super Express”, pomysł odebrania świadczeń społecznych rodzicom, którzy nie szczepią swoich dzieci, nie jest nowy. Podobne rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Australii. O opinię na temat wprowadzenia restrykcyjnych przepisów również w Polsce, dziennikarze gazety zapytali posła Stefana Niesiołowskiego. Polityk twierdzi, że perspektywa utraty dodatkowych środków może skłonić rodziców do zmiany punktu widzenia.

To bardzo dobry pomysł. Trzeba chronić społeczeństwa przed idiotami - powiedział Niesiołowski, proponują również, aby dziecko, które nie jest zaszczepione nie mogło również przekraczać granicy państwa - (...) Bo zwykłe tłumaczenie tym ludziom, jak widzieliśmy ostatnio nic nie daje. To ofensywa skrajnej głupoty. Czy musimy być świadkami śmierci dzieci, epidemii dawno niewidzianych chorób, żeby coś dotarło do tych pustych łbów? - dodał poseł.

Czy pomysł faktycznie ma szansę wejść w życie? Na razie raczej nie należy spodziewać się rewolucji. Pewnym jest natomiast, że przeciwnicy tzw. antyszczepionkowców regularnie będą proponować nowe metody. Niedawno powstał projekt obywatelski, który zakłada, że jednym z kryteriów dostępu dzieci do żłobków i przedszkoli ma być aktualna karta szczepień. Dzieci, które nie są zaszczepione miałby znacznie mniejsze szanse, by dostać się placówki wychowawczej. Żeby projekt trafił do sejmu musi go podpisać 100 tys. osób.

