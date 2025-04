1. Papryka

Wymaga donicy o średnicy co najmniej 20 cm. Lubi słońce, ciepło. Trzeba jej wybrać najbardziej zaciszne, dobrze nasłonecznione miejsce. Regularnie podlewać oraz zasilać co tydzień, najlepiej nawozem organicznym do warzyw i rozsad. Jeśli synoptycy zapowiadają chłodną noc, warto okryć roślinę agrowłókniną, bo bardzo nie lubi zimna. Polecamy odmiany: "Midyl", "Coronor". Cena sadzonki od 2 zł.

Reklama

2. Pomidory

Najbardziej dekoracyjne są odmiany: wiśniowa lub koktajlowa ("Trilly", "Cookie", "Previa", "Maestria"). Tworzą długie grona z niewielkimi owocami. Roślina wymaga dość dużej donicy oraz podpory. Lubi słoneczne miejsce oraz obfite podlewanie i nawożenie (co dwa tygodnie). Latem trzeba je podlewać nawet dwa razy dziennie. Cena sadzonki ok. 2 zł



3. Szczaw ozdobny

Zwany też krwistym. Ma piękne szerokie liście z widocznymi karminowymi żyłkami nerwowymi. Tworzy okazałą kępę. Wygląda bardzo efektownie w balkonowej skrzynce. Lubi półcieniste miejsce i wilgotną, żyzną glebę. Z liści można gotować zupę. Cena rośliny ok. 5 zł



4. Bakłażan

Jest rośliną ciepłolubną, więc trzeba mu wybrać nasłonecznione, osłonięte od wiatru miejsce. Gleba powinna być żyzna, bogata w próchnicę i stale wilgotna. Roślinę należy regularnie podlewać i zasilać nawozem wieloskładnikowym, zwłaszcza po posadzeniu. Cena sadzonki ok. 4 zł

5. Kalarepa

Rośnie bardzo szybko, najlepiej więc posadzić ją w dużej donicy. Nie ma szczególnych wymagań. Trzeba regularne ją podlewać, by ziemia była zawsze wilgotna. Raptowne zmiany wilgotności powodują bowiem pękanie główek. W połowie sierpnia nadaje się do zbioru. Cena sadzonki ok. 2 zł

Reklama

Małgorzata Świgoń

autorka jest dziennikarką"Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"