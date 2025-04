1. Biała kredka

Rozjaśni, wybieli zaczerwienione białka oczu. Linię poprowadź po wewnętrznym brzegu dolnej powieki.

2. Korektor

Rozświetl wewnętrzne kąciki oczu odrobiną cielistego korektora lub bardzo jasnego, różowego cienia do powiek – spojrzenie będzie radośniejsze.

3. Zalotka

Optycznie otworzy oczy. Duże, szeroko otwarte to atut młodej, wypoczętej osoby. Możesz takie mieć nawet po nieprzespanej nocy stosując zalotkę. Użyj jej przed nakładaniem tuszu.

4. Mascara

Wybierz tusz, który pogrubia i wydłuża rzęsy. Pomaluj je raz, odczekaj ok. 30 sekund, aby mascara przeschła i nałóż drugą warstwę tuszu. Uzyskasz bardziej spektakularny efekt – w rodzaju sztucznych rzęs.

5. Pęsetka i ołówek do brwi

Ich kształt wpływa nie tylko na wygląd oczu, ale także decyduje o wyrazie całej twarzy. Zadbaj o to, by łuki były symetryczne i uporządkowane. Pojedyncze włoski (zwykle poniżej łuku) usuń pęsetą. Jeśli brwi są zbyt jasne lub przerzedzone użyj ciemnej kredki, aby je przyciemnić i zagęścić (malując ukośne kreseczki zgodnie ze wzrostem włosków). Na końcu przeczesz łuki szczoteczką do brwi.



Ewa Adamiak

autorka jest redaktorką w magazynie Pani domu

