Stres, zła dieta, mała ilość snu, przewlekłe zmęczenie to jedne z głównych przyczyn pojawiających się po nocy cieni pod oczami. Nieestetyczne sińce mogą mieć również podłoże genetyczne oraz być oznaką niektórych chorób np. niedoczynności tarczycy, cukrzycy, choroby nerek i wątroby czy anemii.

Istnieją jednak sprawdzone triki, które pomogą zamaskować cienie pod oczami i przywrócą spojrzeniu blask. Oprócz domowych sposobów na opuchnięte oczy, które działają szybko i skutecznie, podstawą jest dobrze dobrany i kryjący korektor. Jeśli ten klasyczny sobie z nimi nie radzi, potrzebny będzie dwuetapowy makijaż.

Jego zwolenniczką jest Bobbi Brown, która radzi łączenie korektora w dwóch odcieniach - najpierw nałóż kosmetyk o różowej bazie, by zniwelować cienie, następnie nałóż na niego produkt o żółtawym kolorycie, który wygląda bardziej naturalnie i lepiej stapia się z naturalnym odcieniem skóry.

Spis treści:

Przed aplikacją korektora najpierw zadbaj o okolice oczu. Skóra w tym miejscu jest bardzo delikatna i podatna na przesuszenia, dlatego pamiętaj o nawilżeniu. Zainwestuj w dobrej jakości krem o działaniu liftingującym i odżywczym, systematycznie rób maseczki oraz stosuj płatki pod oczy. Tak przygotowana skóra przyjmie dobrze każdy kosmetyk. Efekt będzie znacznie lepszy, a sam make-up dłużej się utrzyma. Jeśli szykujesz wieczorowy makijaż, przed aplikacją korektora pod oczy nałóż bazę rozświetlającą. Pamiętaj, aby kosmetyk nakładać w świetle dziennym oraz unikaj lusterek powiększających, aby nie przesadzić z ilością produktu.

Jednym z najczęstszych błędów przy zakrywaniu cieni od oczami jest nakładanie korektora na zbyt mały obszar skóry (tylko w miejscu zasinienia). Tworzą się wtedy nienaturalnie wyglądające, jaśniejsze podkówki.

fot. Adobe Stock, Look!

Przy maskowaniu cieni pod oczami najlepiej sprawdzają się korektory o półpłynnej konsystencji - łatwo się rozprowadzają i w odróżnieniu od gęstych, kremowych korektorów, nie eksponują zmarszczek. Standardowy korektor pod oczy ma kolor beżowy, delikatnie różowy lub brzoskwiniowy, czyli zbliżony do koloru skóry. Najczęściej występuje w opakowaniu z aplikatorem w formie pędzelka, gąbeczki albo patyczka.