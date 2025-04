Mrówki nie tak łatwo zwalczyć. Większość przebywa bowiem w mrowiskach. Te, które widzimy na ścieżkach w ogródku to zaledwie jedna trzecia całej populacji. Ich gniazda potrafią mieć 3 metry szerokości i sięgać 50 cm w głąb ziemi. Zamieszkuje w nim nawet 30 tysięcy owadów.

1. Posadź pachnące rośliny. Mrówki nie lubią zapachu wielu roślin, np. liści pomidorów, tymianku, lawendy, mięty, szałwii, majeranku, wrotycza. Warto je sadzić w ogródku, a liście rozkładać na ścieżkach, którymi owady wędrują.

2. Przykryj gniazdo. Jeśli znajdziesz gniazdo mrówek w ogrodzie, najlepiej przykryj je doniczką napełnioną suchą ziemią. Gdy mrówki przeniosą do niej swoje potomstwo, doniczkę wynieś poza ogródek.

3. Polej wodą z cukrem. Sporządź syrop z wody i cukru (3:1) z dodatkiem boraksu. Zagotuj i wystudź. Roztworem polej ziemię i części roślin, po których wędrują owady. Wystarczy to zrobić dwa razy, by pozbyć się także innych szkodników.

4. Kup opaski lepowe. Owiń nimi pnie drzew, po których wędrują mrówki. Warto wiedzieć, że owady przyczyniają się do rozmnażania mszyc. Chronią kolonie szkodników np. przed pożytecznymi biedronkami po to, by same miały zapas pożywienia.

5. Zastosuj chemiczne środki. Najlepiej takie preparaty, które robotnice zaniosą jako pożywienie do mrowiska. Np. Blattanex, Bixan żel. Ich skuteczność zwiększa się, gdy zostaną umieszczone w pobliżu wejść do mrowiska. Mrówki zanoszą wówczas preparat do gniazda, dzięki czemu działa on także na owady znajdujące się wewnątrz.

