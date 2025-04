Nawet najpiękniejsza sukienka nie będzie dobrze leże na sylwetce wybrzuszonej po środku. A kostium kąpielowy? Też nie. Masz jeszcze trochę czasu do lata, by się upora z problemem. Zacznij od codziennej pielęgnacji, wprowadź zmiany w stylu życia - diecie i podejściu do sportu.

Reklama

1. Przyjazne składniki kosmetyków

Do walki ze zmagazynowanym pod skórą tłuszczykiem przyda się odpowiednia broń w postaci preparatów ze składnikami przyspieszającymi jego spalanie. Sprzyjające substancje to m.in. algi morskie, L-karnityna, kofeina, wyciąg z zielonej herbaty. Stosuj ej systematycznie, np. rano i wieczorem, a już po 3-4 tygodniach zauważysz pierwsze efekty.

2. Masaż ujędrniający

Możesz go wykonywać na różne sposoby, np. podczas kąpieli albo nakładania kosmetyku drenującego. Oczywiście wystarczy użyć do tego gołej dłoni, ale możesz sięgnąć po odpowiednie narzędzie – wtedy efekty będą spektakularne. To może być piłeczka z wypustkami, którą będziesz przetaczać po skórze. Jej "kolce" uciskając skórę będą stymulować krążenie, a dodatkowo rozbiją złogi tłuszczowe. Przyda się też szorstka rękawica lub szczotka do masażu pod prysznicem.

3. Skuteczne zawijanie

W domu możesz też przeprowadzić zabieg wzorowany na salonowym"body wrapping". Po prostu nałóż na skórę brzucha nieco więcej kosmetyku drenującego albo uniwersalną zieloną glinkę (do kupienia w zielarniach ok. 10 zł/100 g) wymieszaną z letni wodą w takiej proporcji, aby powstała gęsta emulsja. Inny sposób rodem z gabinetu dermatologii estetycznej to kriolipoliza, czyli wymrażanie komórek tłuszczowych. W domu nie osiągniesz tak niskiej temperatury jak w profesjonalnym salonie,a le też skutecznie możesz zadziałać zimnem masując brzuch kostkami lodu owiniętymi w bawełnianą chustkę albo owijając się bandażem nasączonym aktywnym płynem wywołującym uczucie zimna (np. Marion, ok. 6 zł). chłód zmusza krew do szybszego krążenia, a organizm próbując się ogrzać zużywa zapasy tłuszczyku.

4. Maskująca odzież

Nie jesteś jedyną osobą, która ma wystający brzuszek, dlatego bez trudu kupisz rajstopy albo bieliznę korygującą. Możesz ich używać, aż ostatecznie uporasz się z problemami. Figi, rajstopy lub spodnie z wysokim stanem zatuszują niedoskonałe kształty. Wybierając bieliznę korygującą, szukaj takiej, która od wewnątrz jest wykończona bawełną – wtedy nie będziesz się tak pocić w upały.

5. Dieta na płaski brzuszek

Obok zwiększenia aktywności fizycznej (jogging, siłownia, basen lub zwyczajne spacery) to podstawa w walce o piękną sylwetkę i płaski brzuszek. Jeśli do tej pory nie przywiązywałaś do niej uwagi, teraz pora to zmienić. Postaraj się jeść nieduże posiłki 5-6 razy dziennie. W każdym powinna się znaleźć porcja owoców i warzyw. Nie zapomnij o maślance, kwaśnym mleku i naturalnych jogurtach. Są w nich bakterie utrzymujące w równowadze florę jelitową – ograniczają produkcję gazów, zapobiegają wzdęciom i zaparciom. Unikaj mocno solonych potraw (sól zatrzymuje wodę w organizmie). Ogranicz jedzenie warzyw powodujących wzdęcia (strączkowych, kapusty, cebuli) i gazowanych napojów. Do potraw dodawaj zioła zapobiegające problemom, m.in. majeranek, pieprz. Pij napary z mięty, rumianku, kopru.

Ewa Adamiak

Reklama

Przeczytaj też:

Cellulit - jak się go pozbyć

Płaski brzuch w 7 dni

10 sposobów na pozbycie się tłuszczu w talii