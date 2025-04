Chociaż kilka razy zdarzało mi się rozmawiać z kobietami, które uważały, że faceci mają super w życiu, są rzeczy i sprawy na tym świecie, których mężczyzna raczej nie doświadczy. A przecież czasem chciałby, mimo że nigdy się do tego nie przyzna. Kobiety – czytajcie więc i cieszcie się!

Makijaż

Ileż to razy, spoglądając w lustro i widząc niezbyt atrakcyjny fizys, facet zastanawia się, czy z taką twarzą w ogóle można iść do ludzi. W jego przypadku możliwości wyjścia z tej sytuacji są bardzo skromne – od biedy pomoże świeża koszula i przyzwoity ciuch, które odciągną uwagę od niewyspanej gęby, gdzie mu tam jednak do repertuaru kobiet.

U pań nawet najbardziej zmęczona i poimprezowa facjata może zostać praktycznie namalowana od zera i nikt nie będzie się temu dziwił. Na wszystkie braki znajdą się odpowiednie substancje: fluid zatuszuje, puder rozświetli, maskara podkreśli, a szminka doda powabu. Gratulacje! Jesteś piękna. A twój facet wciąż brzydki jak noc.

Wielozadaniowość

Kiedyś widziałem w samochodzie panią, która rozmawiała przez komórkę, poprawiała make-up i jednocześnie popijała kawę z papierowego kubka. Nie, to nie było na parkingu. To było w korku, przed skrzyżowaniem, w samym środku dużego miasta. W jaki sposób udawało się jej „w tle” prowadzić samochód? Nie mam bladego pojęcia.

Faceci, obserwujący w domowym zaciszu partnerki, które oglądają telewizję, brylują na fejsie, jednym kątem oka zerkają na przysypiające dziecko, a drugim na nastawiony w kuchni makaron, właściwie powinni wyjść z domu i schować się w garażu. A tam, w samotności, przemyśleć swoje życiowe nieogarnięcie, i czemu wszystko zajmuje im tak dużo czasu.

Płacz

Co może zrobić chłop, któremu znów „w życiu nie wyszło”? W najlepszym przypadku milczeć, w najgorszym pić. To znaczy może się też spotkać z kumplem, ale przecież nie przy herbacie… Na jedno wychodzi.

Tymczasem kobieta może najzwyczajniej w świecie się rozryczeć, tak po prostu, albo swojemu mężczyźnie w rękaw, albo w duecie z przyjaciółką. Może płakać ze złości, ze szczęścia, z radości, z zazdrości… Po tym akcie, świeża i oczyszczona, jest gotowa na kolejne wyzwania. A facet? Chodzi struty i udaje, że nic się nie dzieje. Nic, tylko siąść i zapłakać nad jego smutnym losem.

Gibkość

Nie jest tajemnicą, że kobiety poruszają się jakoś płynniej, nawet siadają zgrabniej, a prozaiczne czynności w ich wykonaniu są tak naturalne, że facet w tym porównaniu wypada jak troglodyta, co wyszedł z jaskini i zobaczył filharmonię.

Najbardziej imponuje jednak gibkość i rozciągnięcie pań. Żaden mężczyzna nie osiągnie tak dobrych rezultatów podczas treningu w tym temacie, jak niespecjalnie nawet zainteresowana sportem kobieta. Z naturą nie wygrasz. Teoretycznie mężczyzna ma za to więcej siły, są to jednak opowiastki kawalerów, którzy nigdy nie poczuli, jak silny potrafi być uścisk kobiecych ud. W tej konkurencji wszystkie chłopy wymiękają - sprawdźcie same!

Zmysły

To niemożliwe, żeby facet wydusił z siebie takie słowa: „O, jaki ładny miętowy kolor” albo: „Ten ecru bardzo tutaj pasuje”.

Dlaczego? Po prostu nie ma pojęcia, co to znaczy. Lawenda? Lilia? Karmin? Turkus? Przecież to brzmi jak nazwy jakichś odległych archipelagów albo związków chemicznych. Niebieski, zielony i czerwony – to są kolory! Nie lepiej jest z zapachami. Te wszystkie nuty, o których rozpisują się w folderach, te piżma, jaśminy, kardamony, cedry i bergamotki – jasne, że silnie działają na mężczyzn, ale konia z rzędem temu, kto znajdzie faceta, który będzie w stanie je określić i nazwać. Choć, jak zawsze w życiu, są wyjątki. Jednak wyjątek tylko potwierdza regułę…

