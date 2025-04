1. Koniec z szorowaniem patelni

Wyłóż patelnię kawałkiem papieru do pieczenia. Smaż na nim mięso. Możesz wtedy dać mniej tłuszczu lub w ogóle z niego zrezygnować.

2. Kosz do śmieci zawsze czysty

Pojemnik na odpadki jest mocno narażony na zabrudzenia. Zwłaszcza plami się pokrywa, gdy śmieci uzbiera się dużo i wypełniają kosz po brzegi. Owiń szczelnie pokrywkę ze wszystkich stron przezroczystą folią spożywczą. Gdy folia się zabrudzi zmienisz ją na czystą.

3. Miksowanie bez rozpryskiwania

Podczas miksowania różnych potraw kuchenny blat oraz stojące na nim przedmioty potrafią się pokryć kolorowymi plamkami rozpryskującej się masy. Zmierz średnicę miski. Odmierz podwójny kawałek folii aluminiowej, złóż ją na pół, aby była grubsza. Przykryj miskę. Po środku zrób otwór (możesz naciąć na krzyż). Przełóż przez niego końcówki od miksera i bezpiecznie blenduj.

4. Na książkach nie osadzi się kurz

To pomysł dla osób, które mają w domu obszerne księgozbiory, a książki stoją na otwartych półkach. Pochodzi ze sztokholmskich bibliotek, gdzie do półek przytwierdza się paski materiału. Zasłaniają one górną część grzbietów licznych woluminów (mniej więcej, na 2-3 cm). To wystarczy, by w zagłębieniu okładek nie osadzał się kurz (w tych bowiem miejscach gromadzi się go najwięcej). Możesz zrobić tak samo lub zastąpić paski tkaniny szeroką, ściśle tkaną, bawełnianą koronką.

5. Drzwiczki się nie pobrudzą

Najbardziej narażone na zachlapanie są drzwiczki kuchennych szafek umieszczonych pod zlewem. Przed zmywaniem lub wykorzystaniem zlewu do różnych prac powieś na drzwiczkach ściereczki lub kawałki materiału. Potem je zdejmiesz, a szafka pozostanie czysta.

Małgorzata Świgoń "Przyjaciółka"